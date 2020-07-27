Родственники скончавшейся от коронавируса женщины в Сузакском районе Джалал-Абадской области похоронили чужого им человека вследствие того, что перепутали тело в морге. Об этом сообщает издание «Турмуш» — случай произошел неделю назад.

Согласно информации издания, жители села Таштак Сузакского района 24 июля обратились в морг областной больницы, чтобы забрать тело 54-летней женщины. После того, как они опознали женщину им было выдано тело.

На следующий день стало известно, что они похоронили жительницу села Барпы. Среди тех, кто опознал и забрал тело женщины был имам села Таштак Шабдан Токоев. Он подтвердил, что они похоронили другого человека, но отметил, что вины сотрудников морга в этом нет.

«В морге специалисты завели на опознание и сказали, что нужно смотреть на расстоянии 1,5 метров. Были сын, ее брат и я. Посмотрев на нее, я сказал, что это она. Переодев ее, облачив в одежду, сразу же из морга повезли хоронить на кладбище. Похоронили в пятницу, а на следующий день нам сказали, что “тело перепутали”. Действительно, все мы были удивлены», — сказал он.

Он также добавил, что умершие женщины были одного возраста и очень похожи внешне.

По словам заведующего отделением патологической анатомии Джалал-Абадской областной клинической больницы Жунусбека Ташболотова, жители села Барпы прибыли в морг 25 июля, чтобы забрать свою родственницу. Однако среди умерших они ее не нашли.

«Жители села Таштак попросили разрешить им самим провести процедуру омовения покойной женщины. Привезли специальную одежду, зашли ее дочь, две близкие знакомые. Младший брат стоял неподалеку и консультировал. Узнав, что могила на кладбище уже выкопана, они быстро увезли тело. На следующий день приехали жители села Барпы за телом женщины и сказали, что это не она. На ее руке был знак в виде “Б”, начали паниковать», — сказал Ташболотов.

После этого тело похороненной женщины выкопали и передали ее родственникам, а жители села Таштак забрали из морга тело своей матери.

Ташполотов отметил, что в тот день у них был сложный день, так как за сутки в больнице скончались 8 человек.

Схожий случай произошел в Бишкеке. В больнице родственникам умершего с коронавирусом не дали опознать тело, из-за чего они чуть не похоронили чужого человека. Когда они открыли выданное тело у себя дома, то выяснилось, что это не их родственник. В связи с этим они вернули тело в больницу.

Начальник Управления общественного здравоохранения Айнура Акматова заявила, что по данному факту ведется проверка.

Правила захоронения умерших от COVID-19

Министерство здравоохранения разработало методические рекомендации по обращению с телом умершего с коронавирусом. В свою очередь муфтият Кыргызстана издал фатву о правильном захоронении умерших с COVID-19.

Согласно рекомендациям, нужно максимально сократить передвижения тела умершего и уменьшить подготовительные мероприятия к захоронению. Участники похорон должны соблюдать личную гигиену и социальную дистанцию до 2 метров.

Также перевозка тела умершего должна осуществляться только на специальном транспорте, после чего его необходимо продезинфицировать

В фатве ДУМК указано, тело умершего мусульманина должны омыть его близкие родственники или, если их нет, «богобоязненные и достойные доверия люди».

В то же время, если врачи уже помыли тело и обернули в специальные слои, то необходимость омовения отпадает. При этом в муфтияте отмечают, что не надо срывать слой ткани, омывать тело и обертывать тело по новой.

По состоянию на 27 июля в Сузакском районе зарегистрировано 430 случаев коронавируса — из них вылечились 198 человек, а скончалось 7 пациентов.

По всей стране число зараженных достигло 33 296 — из них умер 1301 человек.