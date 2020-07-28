Премьер-министр Кубатбек Боронов рассказал 28 июля на брифинге о эпидситуации в стране, о мерах правительства по борьбе с коронавирусом и подготовке к зимнему сезону. «Клооп» приводит краткий пересказ его выступления.

Спад количества зараженных COVID-19

По словам главы правительства, в последнюю неделю идет спад заражений COVID-19 среди населения. Для сравнения он привел данные о новых случаях заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией за 22 июля — 1108 случаев, за 24 июля — 921 случай, 689 случаев за 26 июля, и 548 — за 28 июля.

«Несмотря на это, сейчас рано говорить о том, что все стабилизировалось. Эпидситуация в регионах остается опасной: в Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях и в городе Ош», — рассказал Боронов.

Боронов заявил, что 6-7 из 10 пациентов в реанимации — это слишком поздно обратившиеся за помощью граждане. Поэтому кабмин решил сосредоточиться на лечении кыргызстанцев на начальных стадиях заболеваний.

«Мы работаем над созданием условий, чтобы при первом появлении симптомов, как кашель или свист, люди могли получить помощь в ФАПах страны. Поэтому мы поручили айыл окмоту, районным акимам, чтобы участковые врачи и фельдшера проводили подворный обход, узнавали, кто болеет, у кого какие симптомы в каждом доме», — сказал Боронов.

В августе ожидается большая партия медпрепаратов, которыми правительство обещает обеспечить все села.

За все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 329 человек с коронавирусом и пневмонией. Всего за время пандемии в стране выявили 33 844 случаев заражения. Вылечились за все время 22 296 пациентов.

Цифры от правительства

По данным Боронова, в Иссык-Кульской области резко увеличилось число отдыхающих: если в июне было 3 тысячи внутренних туристов, на 20 июля их количество достигло 10 тысяч.

По республике на 28 июля работают 857 временных стационаров, 844 из которых дневные, а остальные 13 — ночные.

В медучреждениях Кыргызстана сейчас имеется 3 724 кислородных концентратора, при заявленной ранее потребности в 2 250 аппаратов.

Также в стране 508 аппаратов ИВЛ и 127 аппаратов для вентиляции постоянным положительным давлением [CPAP аппараты].

На штрафы от проекта «Безопасный город» за несоблюдение ПДД — 145 млн сомов — правительство планирует закупить машины скорой помощи.

Правительство выделило 300 млн сомов на закупку СИЗ для медработников.

Объем ВВП на период с января по июль 2020 года составил 228,3 млрд сомов, экономика страны понизилась на 5,3%.

Без учета золотодобывающей компании «Кумтор», промышленность Кыргызстана сократилась на 8%. Объем инфляции составил 3%.

За все время пандемии Кыргызстану оказали гумпомощь 11 стран и 65 местных и международных организаций.

Раньше в стране было всего 16 сканеров компьютерной томографии: 12 — в Бишкеке и четыре в Оше. Теперь правительство планирует снабдить каждую область одним аппаратом КТ и электронным рентгеном.

О заражениях среди медиков

Глава кабмина заявил, что поручил ученым изучить возможные причины заражений коронавирусом среди медиков.

«Мы с самого начала уделяли внимание сокращению случаев заболевания медиков. На сегодня статистика по заболеваемости врачей по сравнению с прежними днями лучше, но она все равно есть. Мы поручили ученым и экспертам в этой области выяснить основные причины. Возможно, вопрос в СИЗах или правилах, или соблюдении правил», — заявил премьер-министр.

Новые больницы в старых зданиях

Боронов сообщил, что во всех семи областях страны идут работы по перепрофилированию старых муниципальных зданий в медучреждения. В бюджете на 2020 год для ремонта этих объектов было выделено 14 млн сомов.

В селе Баш-Булак Кара-Суйского района Ошской области начаты ремонтные работы объекта, перепрофилированного для больницы.

В селе Ленин Сузакского района Джалал-Абадской области 5-этажное здание спецлицея №36 будет перепрофилировано в больницу с 304 койко-местами. Для этого было выделено 11,4 млн сомов. Ремонтные работы будут завершены в сентябре.

В городе Баткен здание старой больницы было перепрофилировано в больницу на 90 койко-мест.

В селе Дмитриевка, недалеко от города Токмок Чуйской области, здание школы-интерната отремонтируют для больницы в 100 койко-мест.

В Нарыне готовятся перепрофилировать здание воинской части № 93 546 Вооруженных сил в больницу на 120 койко-мест.

В Таласе здание поликлиники отремонтируют в и перепрофилируют больницу на 192 койко-места.

В Иссык-Кульской области главный корпус областной больницы в городе Каракол перепрофилировано на 150 койко-мест.

Кроме этого, в Бишкеке уже началось строительство инфекционной больницы на 100 койко-мест на территории Республиканской клинической инфекционной больницы. Она будет построена со скоростными конструкциями.

В Оше уже в сентябре этого года планируют открыть двери новой инфекционной больницы на 100 койко-мест. Капсулу для ее строительства заложили 25 июля на территории инфекционной больницы города Ош.

От торпед к жидкому кислороду

По словам Боронова, Майлуу-Суйский электроламповый завод и завод «Улан» на Иссык-Куле, на котором раньше выпускали морские боевые торпеды, начнут обеспечивать больницы страны жидким кислородом.

«Сейчас кислород покупают у Казахстана. Мы привлекаем два наших предприятия, у них есть возможности. Кроме того, в Оше одно из предприятий намерено наладить выпуск аппаратов ИВЛ», — сказал глава правительства.

Боронов имеет ввиду машиностроительный завод «Кыргыз Унаа Курулуш», в котором уже изготовили пробный аппарат. По его словам, если испытание экземпляра пройдет успешно, то оборудование «можно будет покупать у отечественных производителей».

Подготовка к зиме

Боронов рассказал, что уже проведен тендер по закупке более 700 тысяч тонн угля для ТЭЦ Бишкека от внутренних поставщиков. Также скоро закончится тендер на закупку угля из-за рубежа.

Глава кабмина добавил, что определены ответственные лица за подготовку медучреждений страны к зиме. Кроме угля и отопительных котлов правительство планирует установить в больницах рециркуляторы воздуха для «очистки помещений от вирусов».

Компенсации медработникам

По данным главы правительства, помимо зарплат, на выплаты компенсаций медицинским работникам всего потрачено 477,4 млн сомов. Минздрав выделил 51,8 млн сомов, а Фонд обязательного медстрахования — 425,6 млн сомов.

На компенсационные выплаты медикам за июль будут направлены 234 млн сомов.

«Начиная с июля мы увеличили почти в два раза объем выплат медработникам. Врачи высшего класса получат до 72 тысяч сомов надбавок к основной зарплате. Конечно, могло быть и больше. Но я надеюсь, что вы поймете правильно. Нынешняя экономическая ситуация позволяет только это», — сказал Боронов.

О возобновлении авиасообщения

Глава кабмина заявил, что при стабилизации эпидситуации, в первую очередь будут возобновлены авиарейсы с Россией, Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

По его словам, сейчас соответствующие органы и министерство иностранных дел ведут работу с другими странами, чтобы определить какой из предыдущих рейсов будет возобновлен первым делом.

О сотрудничестве с волонтерами

Боронов опроверг информацию из «некоторых СМИ», по которой «правительство пытается мешать волонтерам». Волонтеры заявляли, что врачи боятся принимать у них помощь из-за угрозы увольнения сверху.

«Нет, у правительства нет такой политики. Правительство, готово к тесному сотрудничеству с волонтерами и уже сотрудничает с ними. Может, и были какие-то моменты при организации совместной работы с ними, но правительство не против сотрудничества», — сказал он.

По словам главы кабмина, координация работы с волонтерами поручена вице-премьер министру Аиде Исмаиловой.

Боронов рассказал, что 27 июля в зале заседаний правительства прошла встреча двух вице-премьер министров и нескольких министров с более 30 волонтерами. По его словам, министры сделали презентации с полной информацией о текущей ситуации, рассказали о распределении гумпомощи и ответили на вопросы волонтеров.