Пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана сообщила, что на Курман айт айт-намазы проводиться не будут. Они должны были пройти 31 июля на площадях и в мечетях страны.

В ДУМК добавили, что также не будут проводиться пятничные намазы, так как это связано с риском распространения коронавируса. Муфтият призвал кыргызстанцев праздновать Курман айт дома в кругу семьи и близких.

«В этот день, вместо того чтобы ходить друг к другу, празднуя, давайте делать жертвоприношения дома, желать благополучия стране, народу, земле, читать молитвы по усопшим», – заявили в ДУМК.

Ранее верховный муфтий Кыргызстана Максат Токтомушев призвал кыргызстанцев выполнять требования ВОЗ и минздрава.

«Надо вовремя лечиться, соблюдать дисциплину и проявить терпение. Так мы сможем преодолеть трудности», – сказал он.

Духовное управление мусульман Кыргызстана 10 июля сделало заявление о том, что временно приостанавливает пятничные намазы в мечетях по всей стране, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Муфтият также дал рекомендации по совершению похоронной молитвы, которую обычно читают мусульмане, собирая большое количество людей. В сообщении говорится, что близкие умершего должны соблюдать дистанцию и не собираться толпами.