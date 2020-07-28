Виктория Мозгачева, Азамат Дороев и Адилет Малдыбаев

Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что Татьяну Кузнецову освободили от должности вице-мэра столицы. Кузнецова работала на посту вице-мэра с февраля 2019 года.

Её место заняла Виктория Мозгачева, ранее она работала директором муниципального предприятия «Бишкектеплоэнерго».

«Виктория Мозгачева по образованию инженер-программист, что позволит усилить акцент на ускоренную цифровую трансформацию системы здравоохранения и социальной сферы столицы», — сообщили в мэрии.

В мэрии также сообщили, что новым акимом Октябрьского района назначен Азамат Дороев, работавший руководителем аппарата районной администрации.

А на место Балбака Тулобаева, который работал главой аппарата мэрии Бишкека, назначен Адилет Малдыбаев. До этой должности Малдыбаев работал первым замакима Первомайского района. Тулобаев с 27 июля занимает должность полпреда Иссык-Кульской области.