Новость обновлена в 20:20. В материал добавлена расшифровка обращения Элдияра Жолдошбаева к президенту Сооронбаю Жээнбекову, по которой ведется лингвистическая экспертиза.

Движение «Чон Казат» на своей странице фейсбук опубликовали видео, где кыргызстанец Элдияр Жолдошев рассказал, что его вызвали на допросы в милицию за критику власти.

В МВД «Клоопу» сообщили, что мужчину вызвали на допрос из-за опубликованного им ранее видео, которое сейчас уже недоступно и находится у следствия.

«Клооп» получил доступ к видеоролику, опубликованному Жолдошбаевым. На видео Жолдошев обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову и раскритиковал его работу по борьбе с коронавирусом.

«Неуважаемый Сооронбай Шарипович, или просто Соке, давай розовые очки снимай. […] Ты посмотри, что творится в здравоохранении. В этой ситуации, во всех смертях, как народ сейчас мучается, виноваты вы. 20 тысяч мигрантов заехали в Кыргызстан с начала пандемии, вы их не изолировали, просто распустили по стране распространять вирус. Еще кого-то вините, форточку ищите, но народ все видит, виноваты вы», — сказал он.

Он также раскритиковал работу депутатов, экс-премьер-министра Мухаммедкалый Абылгазиева и нынешнего премьер-министр Кубатбека Боронова.

«Ты вокруг себя кого собрал? Ты посмотри на свою свиту. Посмотри на нынешнего и предыдущего премьер-министров? Предыдущий ничего не сделал. Как стало жарко, он ушел в отпуск, а потом в отставку. Боронов 10 лет сидел министром МЧС, толку что? Он не знает, что такое гражданская оборона, каждый пункт провален, не исполнен. Кого ты назначаешь, я не могу понять? Посмотри на своих 120 жополизов. Дети, студенты и школьники уходят на карантин, а твои 120 жополизов ушли на каникулы», — сказал он.

Вместе с этим Жолдошев назвал Жээнбекова худшим президентом из всех.

«Соке, я тебе поверил, когда ты Атамбаева посадил. Сейчас, если сравнить вас обоих, то получается он лучше, даже если он вор. Он дороги строил, госслужащим квартиры строил. Ты что сделал? Ничего не сделал, только в минус, ни одного плюса. Тебе Атамбаев — вор, оставил страну, в таком же состоянии хотя бы держал бы. Нет, ты же сделал еще хуже. Ты хуже всех. […] Ты самый худший президент, который был. Ты даже [Курманбека] Бакиева превзошел», — сказал Жолдошев.

По словам Жолдошева, после опубликованного им видеообращения, 19 июля его вызвали в ГУВД Бишкека, где попросили записать извинения. Жолдошев отказался это делать и на следующий день мужчину с той же целью вызвали уже в Министерство внутренних дел.

«Материалы зарегистрировали в ЕРПП и меня допросил следователь. За два привода в милицию я не получил ни одной повестки. Меня не регистрировали в книге доставленных лиц, после допроса я не получил копию протокола», — рассказал Жолдошев.

В пресс-службе МВД подтвердили «Клоопу», что Жолдошева действительно вызывали на допрос.

По их данным, допрос был связан с видео, которое мужчина ранее опубликовал в фейсбуке. Сейчас проводится лингвистическая экспертиза видео, а все материалы зарегистрированы в ЕРПП по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)».

Допросы за критику

Правоохранительные органы уже не в первый раз вызывают граждан на допросы за критику власти. Ранее в МВД на допрос вызывали администратора сатирической страницы фейсбук «Меместан» Аргена Бактыбек уулу вместе с его супругой Эркингуль Толон кызы.

В следственном поручении, которое опубликовал Арген, говорится, что причиной вызова на допрос является «распространяемая информация, унижающая власть». Что именно милиционеры посчитали «унижением власти», не сообщается.

В ГКНБ на допрос также вызывали экс-посла Кыргызстана в Южной Корее Кылычбека Султана. В повестке говорилось, что Султана вызывают на допрос в качестве свидетеля. На своей странице фейсбук он публиковал записи о том, что 5 августа пройдет митинг за импичмент президента Сооронбая Жээнбекова.

Также на допрос в ГКНБ в качестве свидетеля вызывали участницу StandUp Назгуль Алымкулову.

Предположительно Алымкулову вызвали из-за шуточного дипфейк-видео, на котором лицо знаменитого рэпера заменили лицом президента Кыргызстана.

В августе 2019 года на допрос вызывали дизайнера из Бишкека Никиту Тарасенко. Тогда его вызвали из-за публикации в фейсбуке коллажа, на котором изображены влиятельные кыргызские политики.

На картинке под названием «Ошское ОПГ» были изображены президент Сооронбай Жээнбеков, его брат, депутат парламента Асылбек Жээнбеков и бывший замглавы таможни Райымбек Матраимов.

На допрос также вызывали и администратора группы фейсбук «БеспределКГ» Автандила Жоробекова. Его задержали 24 ноября, обвинив в «разжигании межрегиональной розни». Причем, согласно сообщению ГКНБ, к розни пост не призывал, просто пользователи соцсетей стали спорить в комментариях.

При этом известно, что на странице «БеспределКГ» публиковали записи с критикой в сторону власти.