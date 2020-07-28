Ноокенский районный суд в Джалал-Абадской области 16 июля признал мужчину в изнасиловании 10-летней девочки. Обвиняемого приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе Джалал-Абадского облсуда.

20-летний осужденный был признан виновным по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Осужденный с приговором суда не согласился, а его адвокат намерен обжаловать решение суда первой инстанции.

28 января в Ноокенский РОВД обратился местный житель — он рассказал, что его дочь изнасиловали, когда она возвращалась из школы. По описанию был создан фоторобот 20-25-летнего мужчины.

В тот же день милиция объявила подозреваемого в розыск, а 5 февраля он был задержан. В доме подозреваемого провели обыск, милиция обнаружила детское нижнее белье и кастет. Потерпевшая девочка опознала в задержанном нападавшего. Тогда суд водворил его в СИЗО на два месяца.

Сексуальное насилие над детьми

Полгода назад в Ноокене осудили на два года мужчину, который трогал половые органы девятилетней девочки. Суд признал его виновным по статье «Принуждение к действиям сексуального характера». На суде мужчина признал свою вину. Обвиняемый настаивал, что был пьян и ничего не помнит.

В январе 2019 года милиция Ошской области задержала мужчину, подозреваемого в систематическом сексуальном насилии над дочерью-подростком. По информации милиции, у мужчины в 2018 году умерла жена и с тех пор он насиловал свою старшую дочь-подростка. Всего у подозреваемого трое детей, в том числе две дочери. Он признал, что насиловал 15-летнюю дочь.

По информации Генеральной прокуратуры, за последние пять лет выросло число фактов насилия в отношении детей. Если в 2014-году было зарегистрировано 143 случая, то в 2018 году этот показатель вырос до 187. А за 9 месяцев 2019 года факты насилия выросли до 255.

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