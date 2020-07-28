Начальник управления общественного здравоохранения минздрава Айнура Акматова 28 июля на брифинге сообщила, что ведомство не давало приказов или указов, которые запрещают принимать гумпомощь от международных организаций, бизнесменов и волонтеров.

«Не было издано таких указаний со стороны минздрава и они не направлялись ни в один регион страны. Пользуясь случаем, мы хотели бы выразить благодарность всем волонтерам, предпринимателям, простым людям, которые помогали нам», — отметила она.

Письмо из ФОМС

Несколько дней назад в социальных сетях распространился документ, адресованный врачам Джалал-Абадской области и подписанный главой Джалал-Абадского территориального управления Фонда обязательного медстрахования Жыргалбеком Осмоналиевым.

В документе говорилось, что руководители больниц понесут «персональную ответственность», если продолжат обращаться к спонсорам с просьбой о помощи.

«За дальнейшие письменные обращения спонсорам с требованиями помощи и с публикацией в социальных сетях, дискредитирующие деятельность правительства, руководители организаций здравоохранения будут нести персональную ответственность», — сообщалось в документе.

Позже в ФОМС извинились, и объяснили, что их сотрудники просто использовали «некорректный стиль обращения к врачам».

Запрет на помощь от волонтёров

Кроме письма из ФОМСа, на отказ от помощи со стороны врачей, обратили внимание и волонтёры. Назира Бейшеналиева рассказала в интервью kaktus.media о том, что врачи стали бояться принимать помощь от волонтёров «из-за приказа сверху»

«Мы не можем передать никому и ничего, потому что врачи боятся принимать помощь из-за приказа сверху. Мне кажется, что власть пытается бороться за свою репутацию», — сказала она.

Другая волонтёрка и представительница общественного фонда «Эко Деми» Айжан Чыныбаева на своей странице в фейсбук написала обращение президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой разобраться с давлением на врачей в больницах, которым угрожают увольнением из-за получение помощи от волонтёров.

«Уже два дня, как доходит до меня информация о том, что всем больницам страны негласно приказано не принимать помощь от меня и моих коллег по волонтерству и членов Ротари Клуб Бишкек и Клуба Консулов. Не могу выдать свои источники, так как они боятся расправы», — написала она.

Чыныбаева жаловалась, что власти обвиняют волонтёров в «шарлатанстве для личного пиара» из-за их добровольной помощи врачам.

«Очень жаль, что вместо того, чтобы решать насущные острые проблемы в стране ваши коллеги придумывают небылицы об отмыве денег нами и обвиняют нас в шарлатанстве для личного пиара. […] Столько усилий гражданского общества не получится присвоить тем, кто занимается интригами. Волонтерство в Кыргызстане не получится приручить и держать на пульте для своих личных выгод. Нас слишком много, и мы все разные», — заявила она.

Позже Чыныбаева написала, что получила ответ от администрации президента. Замруководитель аппарата президента Алмаз Кененбаев сообщил ей, что администрация президента не запрещала принимать помощь и пообещал «разобраться с теми, кто ведет непонятную деятельность».

Давление на врачей

Это уже не первый случай, когда становится известно о давлении на врачей со стороны властей и госорганов. Чаще всего врачей обвиняют в том, что они жалуются на нехватку СИЗ и медикаментов в больницах.

В Ошской области пытались понизить врача Гульмиру Омуржанову за то, что она рассказала о нехватке необходимых для лечения лекарств и аппаратов.

Руководство опровергло ее слова и настояло, что лекарства есть. Однако оно также признало, что больница примет помощь, если ее захотят оказать, и что медучреждение нуждается в специальном оборудовании.

В апреле резонанс вызвало видео врача Центра семейной медицины (ЦСМ) Ысык-Атинского района Бектура Апышева. В нем он извинялся за дезинформацию и утверждал, что в его больнице хорошие средства защиты. До этого Апышев опубликовал в твиттере фото разваливающейся марлевой маски, которую ему предложили надеть на работу — из-за публикации его вызвали к руководству, и его аккаунт в соцсети был удален.

Эти случаи вызвали общественный резонанс на фоне того, что более двух тысяч врачей заразились коронавирусом. Депутаты парламента приняли закон, который защищает права медиков, а в минздраве пообещали следить за тем, чтобы на медработников не давили.