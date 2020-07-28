Глава Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова в эфире «Биринчи радио» сообщила, что во время агитации для парламентских выборов введут новые правила и ограничения. Такое решение было принято из-за пандемии коронавируса, чтобы не допустить распространения COVID-19 по республике.

Предвыборная агитация будет проводиться онлайн

По словам Шайлдабековой, основным требованием станет проведение предвыборных агитаций в режиме онлайн. Для этого ЦИК разработал специальный информационный ресурс для партий и избирателей, на котором разместят программы политобъединений и списки их кандидатов.

«Мы увеличим число бесконтактных возможностей информирования граждан о кандидатах партий, которые участвуют в выборах. С нашей стороны мы разработали новый информационный ресурс для партий и избирателей — “Талапкер”. На ресурсе будет размещена программа партий, общая информация и списки кандидатов от партий», — сказала она.

По её словам, агитационный период будет длиться месяц — с 4 сентября по 3 октября.

«Это самый активный период предвыборной кампании. Агитация начнется после завершения регистрации списков кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша — за 30 дней до голосования. Она продлится до дня тишины — один день перед голосованием», — сказала глава ЦИК.

Запрет на массовые мероприятия

Шайлдабекова также сообщила, что ЦИК запретил проводить массовые мероприятия в агитационный период. Вместо них кандидатам в депутаты парламента увеличат бесплатное эфирное время на телевидении и радио для проведения дебатов и круглых столов.

«Мы поработаем с каналами, чтобы каждую неделю был широкий объем дебатов и круглых столов с кандидатами. Даже на региональных каналах мы бы хотели, чтобы представители от партий вели дискуссии о решении проблем каждого региона. Это даст больше информации для осознанного выбора избирателей», — сообщила Шайлдабекова.

Кроме того, партии должны будут опубликовать свою программу в одном из печатных СМИ.

Выборы в парламент назначены 4 октября 2020 года. ЦИК не раз отмечал, что во время выборов будут соблюдаться все санитарные нормы, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Решение властей о проведении парламентских выборов осенью вызвало общественный резонанс. Многие считают, что нужно перенаправить деньги, выделенные на выборы, на покупку лекарств, СИЗов для врачей и аппаратов, необходимых в борьбе с пандемией COVID-19.

За перенос выборов выступали активисты, некоторые партии и депутаты. Однако в интервью «Биринчи радио» президент Сооронбай Жээнбеков сообщил, что выборы не будут переносить.

Все расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов, покрывают средства из госбюджета.

Изначально на проведение выборов планировалось выделить 732 миллиона сомов. Однако позже ЦИК сообщил, что провёл «оптимизацию расходов на проведение выборов» и снизил затраты до 446 миллионов 900 тысяч сомов.

В ЦИК сообщили, что 60 миллионов сомов выделят на обеспечение санитарно-эпидемиологических норм.