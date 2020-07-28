Глава правозащитной организации «Бир дуйно — Кыргызстан» Толекан Исмаилова сообщила, что пришли результаты вскрытия тела умершего в колонии правозащитника Азимжана Аскарова. В медицинском заключении говорится, что причиной смерти Аскарова стала стала острая дыхательная недостаточность, которая развилась на фоне двусторонней тотальной пневмонии.

«Власти Кыргызстана не обеспечили доступ к качественной медицинской помощи, не выполнили требования Комитета ООН по правам человека, не освободили тяжело больного Аскарова по гуманным соображениям. Это факт внесудебной казни и политического убийства правозащитника», — считает правозащитница.

Медицинское заключение после вкрытия тела Азимжана Аскарова. Фото: Толекан Исмаилова.

Теперь, по словам Исмаиловой, родственники Азимжана Аскарова ожидают ноту МИД, чтобы перевезти тело покойного в Узбекистан и похоронить там по его просьбе.

Азимжан Аскаров скончался 25 июля в центральной больнице 47 колонии в селе Жаны-Жер. Его доставили туда 24 июля сотрудники Госслужбы исполнения наказаний, хотя коллеги и адвокаты Аскарова сообщали, что он нуждался в госпитализации намного раньше.

Правозащитники и адвокаты жаловались, что Аскаров последние дни своей жизни находился в крайне тяжелом состоянии — он не мог самостоятельно ходить и почти не ел.

ГСИН тем временем отрицала все заявления коллег и адвокатов Аскарова, утверждая, что он не нуждается в медпомощи.

После смерти Аскарова ГСИН признала, что он был болен и сообщила, что у Аскарова выявили пневмонию. В службе также отметили, что Аскаров категорически отказывался от госпитализации и лечения, а после того, как его доставили в больницу, правозащитник «снял с себя маску кислородного концентратора, что привело к смерти».

Азимжан Аскаров — один из самых известных правозащитников Кыргызстана — провел в заключении последние 10 лет своей жизни.

Его задержали 15 июня 2010 года во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана — правозащитника обвинили в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве милиционера». Уже 15 сентября 2010 года суд приговорил Аскарова к пожизненному заключению, но он не признал своей вины.

В деле правозащитника было много нестыковок и противоречий — например, приговоры Аскарову выносили, в основном, только на показаниях милиционеров. Комитет ООН по правам человека признал, что Аскарова пытали, а судебное разбирательство в отношении правозащитника было несправедливым.

Правозащитники связывали гонения против Аскарова с его деятельностью — он был известен своими расследованиями пыток со стороны милиции.

В 2016 году Комитет ООН по правам человека потребовал, чтобы власти Кыргызстана аннулировали приговор в отношении Аскарова и немедленно выпустили его из-под стражи, однако этого так и не произошло.

Иллюстрация: Татьяна Зеленская.