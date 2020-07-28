Адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев рассказал «Клоопу», что судья Первомайского суда Марат Сыдыков предложил проводить заседания по делу о событиях в Кой-Таше в онлайн-формате. Атамбаев — главный обвиняемый в этом процессе.
По словам Слесарева, даже если такое решение будет принято — это будет считаться нарушением Уголовно-процессуального кодекса (УПК).
«УПК не прописывает эти процедуры, в таком виде, в котором их описывает судья. На мой взгляд, это уже нарушение УПК, потому что это выходит за рамки кодекса», — сказал Слесарев.
Он добавил, что все стороны должн быть согласны с проведением онлайн-заседаний. По его словам, только в этом случае судья сможет дать заявку в СИЗО, чтобы обвиняемые смогли участвовать в онлайн-заседании.
В Первомайском суде «Клоопу» сообщили, что вопрос о проведении онлайн-заседаний пока не решен. В суде добавили, что для организации заседаний в таком формате нужно учитывать мнение всех сторон.
«Следующий процесс планируется провести завтра [29 июля], но он не будет проходить онлайн, так как на прошлое заседание явились не все участники», — сообщили в суде.
Неявка сторон из-за пандемии коронавируса
Адвокаты, принимающие участие в процессе, неоднократно просили судью перенести заседания по событиям в Кой-Таше из-за неявки стороны потерпевших, болезни адвокатов и ситуации с коронавирусом.
После смерти прокурора Рустама Кожобекова и адвоката Кайрата Загибаева, которые работали над делом, адвокаты также просили перенести заседания, однако судья продолжил назначать процессы несколько раз в неделю.
«Умер один адвокат и один прокурор, участвовавшие по делу о Кой-Ташских событиях. Первомайский районный суд продолжает назначать судебные заседания», — сказал тогда адвокат Бакытбек Автандил уулу.
События в селе Кой-Таш
Бывшего президента Алмазбека Атамбаева задержали 8 августа после двухдневного штурма его дома в селе Кой-Таш Чуйской области. Тогда при штурме погиб один спецназовец и пострадали около сотни человек.
Силовики пошли на штурм после того, как Атамбаев трижды не пришел на допрос по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Атамбаева должны были допрашивать в качестве свидетеля, но после задержания его статус изменился, и он стал подозреваемым.
В первый день штурма, 7 августа, сторонники Атамбаева взяли в плен шестерых сотрудников ГКНБ, которые проводили там спецоперацию.
После ареста Атамбаева власти возбудили несколько уголовных дел и обвинили бывшего президента в организации массовых беспорядков, организации захвата заложников, организации убийства и покушения на убийство.
По делу о незаконном освобождении Батукаева суд уже приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.