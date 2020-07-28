Глава Управления общественного здравоохранения минздрава Айнура Акматова на брифинге 28 июля сообщила о 28 летальных исходах среди пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией:

Бишкек – 10;

Джалал-Абадская область – 9;

Чуйская область – 2;

Нарынская область – 2;

Иссык-Кульская область – 2;

Ош – 1;

Ошская область – 1;

Таласская область – 1.

За все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 329 человек с коронавирусом и пневмонией.

На 28 июля в республике выявили 548 новых случаев заражения COVID-19 внебольничной пневмонией.

Всего за время пандемии в стране выявили 33 844 случаев заражения. Вылечились за все время 22 296 пациентов.

Количество случаев заражения по стране увеличилось после объединения заражения коронавирусом и пневмонией в одну статистику.