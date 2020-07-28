Глава Управления общественного здравоохранения минздрава Айнура Акматова на брифинге 28 июля сообщила о 28 летальных исходах среди пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией:
- Бишкек – 10;
- Джалал-Абадская область – 9;
- Чуйская область – 2;
- Нарынская область – 2;
- Иссык-Кульская область – 2;
- Ош – 1;
- Ошская область – 1;
- Таласская область – 1.
За все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 329 человек с коронавирусом и пневмонией.
На 28 июля в республике выявили 548 новых случаев заражения COVID-19 внебольничной пневмонией.
Всего за время пандемии в стране выявили 33 844 случаев заражения. Вылечились за все время 22 296 пациентов.
Количество случаев заражения по стране увеличилось после объединения заражения коронавирусом и пневмонией в одну статистику.