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Глава Управления общественного здравоохранения минздрава Айнура Акматова на брифинге 28 июля сообщила о 28 летальных исходах среди пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией:

  • Бишкек – 10;
  • Джалал-Абадская область – 9;
  • Чуйская область – 2;
  • Нарынская область – 2;
  • Иссык-Кульская область – 2;
  • Ош – 1;
  • Ошская область – 1;
  • Таласская область – 1.

За все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 329 человек с коронавирусом и пневмонией.

На 28 июля в республике выявили 548 новых случаев заражения COVID-19 внебольничной пневмонией.

Всего за время пандемии в стране выявили 33 844 случаев заражения. Вылечились за все время 22 296 пациентов.

Количество случаев заражения по стране увеличилось после объединения заражения коронавирусом и пневмонией в одну статистику.

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