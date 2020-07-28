24 июля в Узгенский РОВД поступила информация об обнаружении сожженного автомобиля марки «ВАЗ» в окрестностях сельской управы Баш-Добо. Спустя три дня у берегов реки Кара-Дарыя было найдено сожженное тело хозяина машины — им оказался 29-летний житель села Зергер Узгенского района.

УВД по Ошской области сообщило изданию «Турмуш», что по данному факту ведётся досудебное производство. В ходе следствия выяснилось, что убитый занимался частным извозом и пропал около недели назад.

В день обнаружения трупа милиция задержала первого подозреваемого — им оказался 16-летний житель города Узген. На допросе он признался, что совершил убийство вместе с другим 17-летним подростком.

Подозреваемые были водворены в ИВС. По данным издания, оба вину признают.

Блогер Адыл Акжол уулу разместил видео с церемонии похорон погибшего на своем ютуб-канале. В этом видео сообщается, что покойный был убит несколькими жителями города Узген с особой жестокостью.

«Сообщается, что пятеро парней наняли таксиста за 200 сомов, но отдали только 100 сомов, из-за чего и произошел конфликт. Впоследствии они убили жителя села Зергер и выбросили тело в воду», — сообщил Акжол уулу в своем видео.

Мать погибшего требует от правоохранительных органов «справедливого расследования и самого сурового наказания для виновных». У погибшего мужчины остались беременная жена и двое детей.