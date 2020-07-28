Пресс-служба Верховного суда Кыргызстана сообщила, что с 7 июля во всех судах Бишкека судебные заседания проводятся через видеоконференцсвязь.

В суде рассказали, что такое решение позволяет минимизировать скопления участников процесса и предотвратить распространение COVID-19.

Учреждение по информационным технологиям «Адилет сот» при департаменте Верховного суда с 1 июня запустило портал «Дистанционных судебных заседаний». Портал работает по уголовным делам и делам о проступках.

В Верховном суде заверили, что совместно с Госслужбой исполнения наказаний создали все условия для допроса обвиняемых, свидетелей и потерпевших.

Ранее судья Первомайского суда также предложил проводить онлайн-заседания по делу о событиях в селе Кой-Таш. Однако в суде отметили, что для этого необходимо согласование всех сторон, а пока вопрос об онлайн-заседаниях не решен, суд проходит в обычном формате.

С таким форматом заседаний не согласен адвокат бывшего президента и главного обвиняемого Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев.

По его словам, такого рода процессы не прописаны в Уголовно-процессуальном кодексе и нарушают его.