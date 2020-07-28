Волонтеры и жители Иссык-Кульского района 27 июля начали сообщать о катастрофической нехватке медперсонала в медучреждениях города Чолпон-Ата Иссык-Кульской области.

В Чолпон-Ате ад. Главврач поликлиники умерла, зам в тяжелом состянии лечится в Бишкеке, умер главный реаниматолог. Больница обезглавлена, врачи уходят. Есть оборудование, но нет врачей. Однако, страна «готова к пандемии», сейчас главное выборы провести фото с пакетами сделать. — Эрик Абдыкалыков 3.0 (@hell4pan) July 27, 2020

Жительница Чолпон-Аты Мээрим Абдыкадырова рассказала изданию Turmusg.kg о том, что после смерти главы местной поликлиники Бубуайым Жээнбаевой в течение недели умерли две ее сестры и брат. У всех был подтвержден COVID-19.

Также 27 июля в возрасте 70 лет от пневмонии умер главный реаниматолог Иссык-Кульской районной больницы Сарбагыш Иманалиев.

«Получается так, что больница сейчас обезглавлена. Многие врачи уходят. В реанимации сейчас трудится девушка-ординатор. В родильном доме только один врач. Никакой подмоги на Иссык-Куль не присылают. Сейчас в Чолпон-Ате большой поток людей, даже автомобили негде припарковать. […] Оборудование, все есть. Открыли дополнительные учреждения, но нет врачей», — передает слова Абдыкадыровой издание.

Также, по данным волонтеров, сейчас проходят лечение глава Иссык-Кульской районной больницы Алмира Алдашева, а хирург уволился по состоянию здоровья.

Информацию о массовой заболеваемости среди врачей подтвердил куратор минздрава по Иссык-Кульской области Мирбек Сагынбаев. По его данным, сейчас по всей области болеют около 50 медработников.

«Нам пока хватает врачей»

Заместитель директора Иссык-Кульской районной больницы в Чолпон-Ате Талант Такенеев сообщил «Клоопу» 28 июля, что в медучреждение по приказу минздрава приехали медработники, и сейчас там достаточно медперсонала.

«У нас нехватки врачей пока нет и не было. С момента начала эпидемии мы были обеспечены врачами и медсестрами. Ни одного часа не было, чтобы отделение оставалось без врача», — сказал Такенеев.

По его словам, в инфекционном отделении больницы и в детском реабилитационном центре имени Ибн Сина работают по два врача. В стационаре на базе детского комплекса «Алтын Балалык» трудятся четыре врача. Помимо этого, семь врачей, отработавших 14 дней, находятся в обсервации.

«Сейчас идет спад обращений больных. В связи с этим через три дня мы, скорее всего, закроем тубдиспансер Ибн Сина. Если положительная динамика продолжится, и будет меньше людей обращаться, то, может быть, закроем и «Алтын Балалык», — рассказал замглавврача.

Новый полпред правительства в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев рассказал информагентству 24.kg о том, что сейчас ситуация обострилась на другом берегу Иссык-Куля.

«Проблема есть и в Джети-Огузском районе. Туда тоже направили врачей из Каракола и Бишкека. Сегодня встречался с российскими медиками, они сейчас в Ак-Суйском районе, завтра поедут в Джети-Огуз. Сейчас туда направим все силы. Там тяжелая ситуация. Надеюсь, в течение нескольких дней мы ее стабилизируем», — сказал Тулобаев информагентству.

Из-за нехватки медперсонала минздрав направил 27 июля в чолпон-атинскую больницу медработников Нацгоспиталя, центра «СПИД» и санитарной службы. 28 июля в больницу прибыли еще четыре медика: эпидемиолог, нейрохирург, реаниматолог и медсестра.

На 28 июля COVID-19 выявили у 2 691 медработника. Вылечились за все время 1 520 медработников. Минздрав признал смерть 29 медработников с коронавирусом, при этом, в списке «Клоопа» более 40 погибших медиков, у которых был COVID-19 или пневмония.

За все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 329 человек с коронавирусом и пневмонией. Всего за время пандемии в стране выявили 33 844 случаев заражения. Вылечились за все время 22 296 пациентов.