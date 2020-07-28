По данным Республиканского штаба, на 28 июля в Кыргызстане зарегистрировали 548 новых случаев заражения с учетом внебольничной пневмонии и COVID-19.
- Бишкек – 139;
- Джалал-Абадская область – 101;
- Иссык-Кульская область – 83;
- Ошская область – 65;
- Нарынская область – 36;
- Чуйская область – 36;
- Ош – 33;
- Таласская область – 30;
- Баткенская область – 25.
С начала пандемии в Кыргызстане выявили 33 844 случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией.
За сутки с выздоровлением от коронавируса с учетом внебольничной пневмонии выписали 1 091 пациента.
- Бишкек – 329;
- Джалал-Абадская область – 195;
- Иссык-Кульская область – 137;
- Ошская область – 85;
- Чуйская область – 84;
- Ош – 76;
- Баткенская область – 70;
- Нарынская область – 67;
- Таласская область – 48.
Всего за время пандемии по республике с выздоровлением выписали 22 296 пациентов.
За прошедшие сутки в Кыргызстане скончались 28 пациентов с COVID-19 и пневмонией. Всего в стране умерли 1 329 пациентов с пневмонией и коронавирусом.
Среди медработников за сутки выявили 8 случаев заражения коронавирусом. За сутки из стационаров и домашней самоизоляции с выздоровлением выписали 42 медработника.
За все время среди медиков выявили 2 691 случай заражения COVID-19, выздоровели за все время 1 520 медработников.