По данным Республиканского штаба, на 28 июля в Кыргызстане зарегистрировали 548 новых случаев заражения с учетом внебольничной пневмонии и COVID-19.

Бишкек – 139;

Джалал-Абадская область – 101;

Иссык-Кульская область – 83;

Ошская область – 65;

Нарынская область – 36;

Чуйская область – 36;

Ош – 33;

Таласская область – 30;

Баткенская область – 25.

С начала пандемии в Кыргызстане выявили 33 844 случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией.

За сутки с выздоровлением от коронавируса с учетом внебольничной пневмонии выписали 1 091 пациента.

Бишкек – 329;

Джалал-Абадская область – 195;

Иссык-Кульская область – 137;

Ошская область – 85;

Чуйская область – 84;

Ош – 76;

Баткенская область – 70;

Нарынская область – 67;

Таласская область – 48.

Всего за время пандемии по республике с выздоровлением выписали 22 296 пациентов.

За прошедшие сутки в Кыргызстане скончались 28 пациентов с COVID-19 и пневмонией. Всего в стране умерли 1 329 пациентов с пневмонией и коронавирусом.

Среди медработников за сутки выявили 8 случаев заражения коронавирусом. За сутки из стационаров и домашней самоизоляции с выздоровлением выписали 42 медработника.

За все время среди медиков выявили 2 691 случай заражения COVID-19, выздоровели за все время 1 520 медработников.