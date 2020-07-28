Общежитие профессионального лицея №36 в Сузакском районе Джалал-Абадской области отремонтируют и перепрофилируют в инфекционную больницу. Капитальный ремонт здания начался по инициативе местных властей, предпринимателей и волонтеров.

По словам гражданского активиста Бакыта Молдожанова, на ремонтные работы потребуется около 10 млн сомов. Новая больница будет рассчитана на 304 места — 20 из которых будут в реанимационном отделении.

«Государство выделило здание, оно относится к Министерству образования и науки. Сейчас методом ашара идет ремонт», — сообщил Молдожанов «Клоопу».

Пятиэтажное здание было поделено на несколько секций, ответственность за ремонт которых распределена между сельскими управами Сузакского района. Сдача больницы в эксплуатацию ожидается в ноябре.

Аким Сузакского района Эрмек Омошев сообщил «Азаттыку», что на капремонт здания средства из республиканского бюджета предусмотрены не были. Сейчас местным властям помогают простые граждане и волонтерские группы.

«Есть Сузакская и Октябрьская территориальные больницы, в инфекционных отделениях которых по 20-30 коек. Мы их [два инфекционных отделения] объединим, создадим хорошие условия для врачей и переведем в это здание, чтобы они принимали [пациентов] по всему району», — сказал аким.

Неделю назад премьер-министр Кубатбек Боронов сообщил, что в Бишкеке и Оше построят новые инфекционные больницы на 100 мест каждая. В остальных регионах под больницы планируется отремонтировать «свободные» здания.

Строительство больниц в Бишкеке и Оше началось 25 июля. Новые больницы предположительно будут готовы через месяц.

Власти решили построить новые больницы спустя четыре месяца после первых случаев заражения коронавирусом. После снятия режима чрезвычайного положения в Кыргызстане в разы увеличилось число зараженных и умерших от COVID-19.

Поначалу всех зараженных госпитализировали в больницы, но из-за нехватки мест тысячи людей находятся на домашнем карантине. По состоянию на 28 июля, количество зараженных коронавирусом — с учетом внебольничной пневмонии — составляет 33 844 человека. Из них вылечились 22 296 пациентов, а умерло 1 329.