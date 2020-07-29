Госслужба исполнения наказаний 29 июля рассказала при каких обстоятельствах умер правозащитник Азимжан Аскаров. По данным госслужбы, у правозащитника Аскарова было много сопутствующих болезней — коронарная болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз коронарных сосудов и сосудов головного мозга, дисциркуляторная энцефалапатия смешанного генеза, хронический холецистит, хронический панкреатит и хронический пиелонефрит левой почки.

В медицинском заключении говорится, что причиной смерти Аскарова стала стала острая дыхательная недостаточность, которая развилась на фоне двусторонней тотальной пневмонии.

«Причиной заболевания Аскарова пневмонией, возможно могла стать простуда с последующим ее обострением в связи с ранее имеющимися у него сопутствующими хроническими заболеваниями, а также в связи с отказом самого Аскарова от своевременного стационарного лечения в Центральной больнице при учреждении №47 ГСИН», — говорится в сообщении службы.

По данным ГСИН, когда Аскарова привезли в колонию №47, где располагается больница, его подключили к кислородному концентратору.

«Уровень сатурации был 80-83. Аскаров находился под наблюдением дежурного врача», — сообщает госслужба.

ГСИН настаивает, что Аскаров «имел полный доступ к медобслуживанию и регулярной проходил обследования». В службе добавили, что его консультировали узкие специалисты минздрава, а также регулярно получал лечение в колонии №47.

ГСИН утверждает, что жалобы на температуру от Аскарова поступали еще 9 июля, ему рекомендовали пролечиться в колонии 47, но он отказался. Отказ от лечения внесли в медкнижку и пресс-релиз омбудсмена. При этом 10 июля в ГСИН настаивали, что «все под контролем».

«В учреждении в селе Жаны-Жер современное здание тюрьмы с современными условиями, которые соответствуют всем стандартам. Есть врачи, есть лекарства. Все под контролем. Там установлены видеокамеры, каждое движение фиксируется», — рассказали «Клоопу» в ГСИН 10 июля. При ухудшении состояния здоровья Аскарова его должны были «этапировать в колонию №47, в которой находится центральная больница» службы исполнения наказаний.

Только 24 июля, по информации ГСИН, Аскарова «принудительно» перевели в 47 колонию на лечение. В тот же день «Клооп» брал у ГСИН комментарий о здоровье правозащитника, потому что адвокат Аскарова сообщил, что его подзащитному делают инъекции глюкозы.

В ГСИН «Клоопу» сообщили, что состояние здоровья Аскарова хорошее и он не нуждается в медицинской помощи, а информация о том, что здоровье правозащитника ухудшилось — недостоверная. А утром 25 он скончался.

10 лет в заключении

Азимжан Аскаров — один из самых известных правозащитников Кыргызстана — провел в заключении последние 10 лет своей жизни.

Его задержали 15 июня 2010 года во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана — правозащитника обвинили в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве милиционера». Уже 15 сентября 2010 года суд приговорил Аскарова к пожизненному заключению, но он не признал своей вины.

В деле правозащитника было много нестыковок и противоречий — например, приговоры Аскарову выносили, в основном, только на показаниях милиционеров. Комитет ООН по правам человека признал, что Аскарова пытали, а судебное разбирательство в отношении правозащитника было несправедливым.

Правозащитники связывали гонения против Аскарова с его деятельностью — он был известен своими расследованиями пыток со стороны милиции.

В 2016 году Комитет ООН по правам человека потребовал, чтобы власти Кыргызстана аннулировали приговор в отношении Аскарова и немедленно выпустили его из-под стражи, однако этого так и не произошло.