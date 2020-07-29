Пресс-служба МВД сообщила, что в Бишкеке задержан парень, который получил от жительницы столицы $300 на покупку кислородного концентратора, а затем скрылся.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Мошенничество». Сотрудники ГУВД Бишкека задержали подозреваемого 23-летнего уроженца Тюпского района Иссык-Кульской области.

В МВД также выяснили, что задержанный успел взять деньги за кислородные концентраторы еще у пятерых граждан.

Подозреваемого доставили в ИВС ГУВД Бишкека, досудебное производство продолжается.

Из-за пандемии коронавируса, в Кыргызстане выросло количество пациентов с подтвержденным COVID-19 и внебольничной пневмонией, которые испытывают проблемы с дыханием. Поэтому им необходимо использовать кислородные концентраторы.

Из-за пандемии коронавируса, в Кыргызстане выросло количество пациентов с подтвержденным COVID-19 и внебольничной пневмонией, которые испытывают проблемы с дыханием и нехваткой кислорода в организме.

Поэтому им необходимо использовать кислородные концентраторы. Прибор подает пациенту кислород высокой концентрации, примерно 90%. В окружающей атмосфере концентрация воздуха равна примерно 20%

На 29 июля в Кыргызстане зарегистрировано 33 512 случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией. За время пандемии вылечились 23 343 пациента. Умерли 1 347 человек с диагнозом COVID-19 и внебольничной пневмонией.