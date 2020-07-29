Бывший посол Кыргызстана в Южной Корее Кылычбек Султан рассказал на своей странице фейсбук, что ему пытаются «навязать» статью «насильственный захват власти». Ранее на своей странице он публиковал записи о том, что 5 августа пройдет митинг за импичмент президенту Сооронбаю Жээнбекову, а после был допрошен.

Султан говорит, что не имеет «такой поддержки» среди народа, чтобы совершить захват власти.

Скриншот со страницы фейсбук Кылычбека Султана

«Если бы у меня была такая поддержка народа, достаточная для «навешиваемого» мне «насильственного захвата» власти, то я использовал бы эту поддержку для того чтобы выиграть парламентские выборы 4 октября», — написал он.

В интервью изданию «Азаттык» адвокатесса Таалайкуль Токтакунова подтвердила, что Султана допрашивали в ГКНБ по делу о насильственном захвате власти.

По словам Токтакуновой, экс-посла вызвали на допрос 23 июля, но из-за отказа давать показания без адвоката допрос прошел 27 июля. Султана допрашивали как свидетеля по статье «Насильственный захват власти».

Токтакунова считает, что бывший посол не призывал выходить на улицы и захватывать всласть.

Кылычбека Султана вызвали на допрос 23 июля — в повестке он упоминался в качестве свидетеля. Для Султана это уже не первый вызов на допрос в ГКНБ. В 2019 году его вызывали в качестве свидетеля после того, как он посетил бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш.

Тогда в пресс-службе ГКНБ сообщили, что Султана вызвали в качестве свидетеля по «ранее возбужденному уголовному делу». Однако в спецслужбе не уточнили о каком именно уголовном деле идет речь.

Султан также является бывшим владельцем кыргызоязычной газеты «Супер-Инфо», которую Финпол подозревал в уклонении от налогов.

В мае 2019 года в соцсетях писали, что Султан продал издание экс-замглаве таможне Райымбеку Матраимову. Сам Султан это отрицал.