Президент Беларуси Александр Лукашенко на своём визите в войсковую часть №3214 внутренних войск МВД Беларуси заявил, что переболел коронавирусом. По его словам, болезнь прошла бессимптомно.

«Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно. Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно», — заявил глава государства.

Однако непонятно, к какой группе населения относилась эта статистика — к заражённым или по отношению ко всему населению в Беларуси.

Лукашенко известен своим ироничным отношением к коронавирусу. Он не раз призывал «не преувеличивать угрозу пандемии». Тем временем в Беларуси известно уже о 67 366 случаях заражения коронавирусом. Погибли 543 человека.

В Беларуси до сих пор не вводились ограничения из-за пандемии коронавируса. Авиасообщения между странами Беларусь тоже не закрывала.

9 мая в Минске состоялся парад Победы, когда все остальные постсоветские страны перенесли событие или вовсе отменили. Белорусский чемпионат по футболу стал единственным в Европе, который не приостанавливали из-за коронавируса.

В марте Лукашенко на совещании во Дворце Независимости шутил, что для того, чтобы оставаться здоровым и не заразиться достаточно правильно питаться и пить 40-50 грамм водки.

«Чаще мойте руки. Вовремя завтракайте, обедайте и ужинайте. Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но и, наверное, в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт — травить этот вирус. Но не на работе», — говорил Лукашенко.

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