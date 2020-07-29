Премьер-министр Кубатбек Боронов 29 июля поручил Штабу усилить контроль над эпидситуацией в Иссык-Кульской области, так как там увеличилось число отдыхающих.

По данным Боронова, в июне озеро посетили 3 тысячи внутренних туристов, а на 20 июля их количество достигло 10 тысяч.

«Среди них, возможно, были и те, кто болел и получал лечение. Поэтому очень важно усилить контроль в курортной зоне. В случае необходимости в область будут направлены дополнительные силы», — сказал глава правительства.

Новый полпред правительства в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев также сказал о направляемой помощи в регион во время заседания Штаба 29 июля. На встрече обсуждался резкий скачок заражений в Джети-Огузском районе.

Издание Turmush.kg опубликовало видео с заседания Иссык-Кульского штаба.

«Аким Джети-Огузского района, сейчас я направлю все вам. Дам твой телефон всем волонтерам из Бишкека и Иссык-Кульской области. Лекарства, врачи — все к тебе отправим», — сказал Тулобаев.

По его словам, Джети-Огузский район «уже три-четыре дня» занимает первое место по заражениям в Иссык-Кульской области.

Тулобаев сделал устное предупреждение координатору от минздрава по области Мирбеку Сагынбаеву и поручил ему «стабилизировать ситуацию» в Джети-Огузе.

«Координатор, если мне аким скажет, что в Джети-Огузе нет врачей, то будете отвечать головой. При всех делаю вам устное предупреждение. Поговори с акимами каждого района, не знаю, обойди их, но обеспечь Джети-Огуз всеми врачами», — сказал Тулобаев.

Полпред правительства дал еще одно предупреждение руководителю регионального управления ФОМС по городу Каракол Таалаю Исаеву за плохой учет лекарственных средств в больницах региона.

«Почему вы не проконтролировали? Если вы контролировали, то почему такая ситуация в Джети-Огузе? Аким плачет, что люди умирают. Почему в шесть утра мне из Бишкека должны звонить руководитель аппарата, премьер-министр, спрашивая, что происходит в Джети-Огузе?» — спросил у Исаева Тулобаев.

Turmush.kg пишет, что сейчас в Джети-Огузском районе лечатся 180 человек, а Штаб сообщает всего о 82 случаях заражения коронавирусом в этом районе. При этом там не зафиксировано ни выздоровевших пациентов, ни умерших от осложнений больных.

Всего за время пандемии в Кыргызстане зарегистрировано 34 592 случая инфицирования коронавирусом и внебольничной пневмонии. 2 439 из них приходится на Иссык-Кульскую область.

Нехватка медработников в Чолпон-Ате

Волонтеры и жители Иссык-Кульского района 27 июля начали бить тревогу, сообщая о катастрофической нехватке медперсонала в медучреждениях города Чолпон-Ата той же Иссык-Кульской области.

Там в течение недели умерли сразу два руководящих врача: глава местной поликлиники Бубуайым Жээнбаева с подтвержденным COVID-19, а также главный реаниматолог Иссык-Кульской районной больницы Сарбагыш Иманалиев. У него была пневмония.

Главная врачиня районной больницы Алмира Алдашева проходит лечение в Бишкеке, а хирург уволился по состоянию здоровья.

«Получается так, что больница сейчас обезглавлена. Многие врачи уходят. В реанимации сейчас трудится девушка-ординатор. В родильном доме только один врач. Никакой подмоги на Иссык-Куль не присылают. Сейчас в Чолпон-Ате большой поток людей, даже автомобили негде припарковать. […] Оборудование, все есть. Открыли дополнительные учреждения, но нет врачей», — передает слова местной жительницы Мээрим Абдыкадыровой издание Turmush.kg.

Тогда Мирбек Сагынбаев подтвердил информацию о массовой заболеваемости среди врачей. По его данным, сейчас по всей области болеют около 50 медработников.Минздрав отправил 27 июля на помощь Иссык-Кульской районной больнице медработников из Нацгоспиталя, центра «СПИД» и санитарной службы.

Замглавы медучреждения Талант Такенеев сообщил «Клоопу» 28 июля, что медики уже приступили к работе, и из-за спада обращений пациентов планируется закрыть один из стационаров для лечения тяжелобольных с пневмонией.