Национальный статкомитет Кыргызстана опубликовал данные по индексу доверия населения за первое полугодие 2020 года. Согласно данным Нацстаткома, кыргызстанцы считают самым коррумпированным ведомством Государственную таможенную службу.

Коррупцию в госорганах оценивали от –100 до +100 баллов. Таможня получила самый низкий рейтинг в -15,4.

Следом за таможней идет Госслужба исполнения наказаний с индексом доверия в -3,4 балла.

По данным Нацстаткома, высокий уровень коррупции также наблюдается в Министерстве внутренних дел (+11), в налоговой службе (+5,3) и в Государственной судебно-экспертной службе (+2,8).

Наименее коррумпированными органами кыргызстанцы считают местные госадминистрации (+50,3), а также мэрии Бишкека и Оша (+45,1).

Коррупция на таможне

Таможенная служба не раз была замешана в коррупционных скандалах, один из них связан с бывшим замглавы таможни Раимом Матраимовым, который упоминается в расследовании OCCRP, радио «Азаттык» и «Клооп» «Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути».

В расследовании рассказывается о связях Матраимова с китайским бизнесменом Хабибулой Абдукадыром, который построил подпольную империю грузоперевозок из Китая в Центральную Азию и Россию через Кыргызстан.

Информатор журналистов — убитый в ноябре Айеркен Саймаити — признался, что помог отмыть более 700 миллионов долларов Абдукадыру и заявил, что Матраимов покровительствовал коррупции на таможне, которая позволяла существовать подпольному бизнесу.

Кроме этого, в расследовании рассказывалось о том, как жена Матраимова Уулкан Тургунова стала инвестором строительного проекта в Дубае совместно с семьёй Абдукадыр.