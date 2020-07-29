В Маевке в доме культуры сейчас расположен дневной стационар — в том же здании намерены расположить избирательный участок. Фото участка-стационара было опубликовано накануне.

Зампредседателя Центральной избирательной комиссии Абдыжапар Бекматов сообщил «Клоопу», что «при необходимости» участок могут перенести.

«Если ситуация останется такой же тяжелой, то по рекомендации соответствующих органов местного самоуправления и территориальной избирательной комиссии, мы можем переместить [УИК] в другое место», — сказал Бекматов.

А как же «вторая волна»?

Выборы в парламент пройдут в октябре. По информации премьера Кубатбека Боронова, осенью ожидается «вторая волна» коронавируса, но замглавы ЦИКа считает, что к выборам эпидситуация в стране «меняется в лучшую сторону».

«Нужда в дневных стационарах уменьшается, так как в медучреждениях, больницах и поликлиниках последние три-четыре дня увеличивается количество свободных койко-мест. Когда дневные стационары закроют, мы проведем соответствующие дезинфекционные, обеззараживающие процедуры и задействуем в качестве избирательного участка», — рассказал он.

В минздраве подтвердили, что власти «по мере необходимости пересматривают», какие стационары оставить, а какие закрыть.

Так, 28 июля был закрыт стационар на 225 мест на базе гостиницы «Континенталь» на Интергельпо 1. Оставшихся пациентов перевели в другие стационары.

«Мы впервые в таком положении, когда учебные заведения, спортзалы, общежития переделывают в стационары для приема больных. В день выборов мы будем использовать здания, в которых будет гарантирована безопасность для здоровья населения и членов избирательных комиссий, обеспечим их СИЗ. Мы предусмотрели все меры для проведения выборов с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил», — заверил замглавы ЦИК.

Еще «но»

Бекматов утверждает, что в Доме культуры в Маевке находится участок для голосования избирателей, а избирательная комиссия работает в другом месте.

«Не нужно путать комнату для голосования и здание избирательного участка. Комната для голосования будет готовиться только при приближении дня выборов. Привозят соответствующее оборудование, устанавливают кабины, урны. Мы пользуемся ею только за два-три дня до выборов», — сказал Бекматов.

По его словам, избирательная комиссия проводит все подготовительные работы в одной комнате: уточняет списки избирателей, организует работу комиссии, подготавливает операторов по идентификации избирателей. Обычно кабинет избирательной комиссии находится в том же здании, где будут голосовать избиратели.

Значит ли это, что избирательную урну намерены выносить из здания в другое место, где расположен «кабинет комиссии», он не уточнил — но потенциально это может быть использовано для вбросов.

ЦИК обнародует точные адреса окончательных участков для голосования за десять дней до выборов. Президент назначил выборы в парламент на 4 октября 2020 года и не намерен отменять их, несмотря на протесты активистов и прошения депутатов.

В Кыргызстане, по информации ЦИК, 2 420 избирательных участков, 233 из которых находятся в Бишкеке.

С начала пандемии в Кыргызстане выявили 34 512 случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией, 23 343 из них выписали с выздоровлением.

Всего в стране умерли 1 347 пациентов с пневмонией и коронавирусом.