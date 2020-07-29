Видео с кыргызстанкой, просящей прощения у президента Сооронбая Жээнбекова, появилось в Youtube 28 июля

Женщина объяснила, что ранее критиковала президента из-за того, что не успела на похороны мамы, не смогла вернуться на родину из Москвы.

«Если успела бы на похороны мамы, эти слова не вышли бы из уст моих. Сооронбай Шарипович, ты наш хан от бога, прости. Мама теперь не вернется. Хана никто не оскорблял и не материл!» — плачет женщина.

Плача, она говорит, что на эмоциях раскритиковала Жээнбекова и не нужно было выкладывать ее слова в интернет.

На видео также показана озвученная ею ранее критика — в этой части она стыдит президента и просит его освободить должность главы государства, если он не может ничего сделать.

«Сооронбай Шарипович, не стыдно тебе. Ты не можешь сделать один рейс каждый день? Сколько людей сейчас страдают. Ты не можешь обеспечивать ни свое государство, ни себя. […] Сооронбай Шарипович, подумай. Если не умеешь работать уходи. Дай другим, умевшим работать. Стыд! Не можешь сохранить свой народ», — сказала женщина.

Мигрантка также говорит, что в аэропорту Шереметьево билеты в Кыргызстан продаются по 70-80 тысяч сомов, а посольство ничего не решает.

«Везде только коррупция! На Шереметьево договариваются и продают» — сказала она.

Неизвестно, имеет ли ГКНБ или МВД отношение к повторному обращению женщины, в котором она просит прощения у президента. Но кыргызстанцев действительно вынуждают извиняться или удалять посты с критикой в адрес главы государства, а некоторых даже вызывают на допросы.

Допрос за мемы и комментарии

Ранее одна из кыргызстанок рассказала, что к ней пришла милиция из-за публикаций в группе «За импичмент Сооронбая Жээнбекова». На момент публикации материала посты уже были удалены.

Она сообщила, что днем 21 июля к ней пришли трое мужчин в гражданском, представившихся милиционерами. 22 июля двое других милиционеров снова пришли к ней уже в форме. В каждый визит милиция собирала и записывала ее данные, а также данные ее родителей и родственников.

Другая пользовательница рассказала, что к ней пришли из МВД за «антиправительственные посты в соцсетях» и потребовали их удалить. Она отметила, что милиционеры не представились и не показали документы, так как их визит считается «неофициальным».

Активисты, журналисты и другие кыргызстанцы, критиковавшие президента, сообщали о взломе своих соцсетей и удалении постов про Сооронбая Жээнбекова.

Ранее на допрос в МВД вызвали администратора юмористической фейсбук страницы «Меместан» Аргена Бактыбек уулу и журналистку Эркингуль Толон кызы. Причиной вызова на допрос указана «распространяемая информация, унижающая власть». Что именно милиционеры посчитали «унижением власти», не сообщается.

Также была допрошена участница комедийного шоу StandAp Бишкек Назгуль Алымкулова, а с ее страницы в соцсетях удалено юмористические видео про президента.

Бывшего посла Кыргызстана в Южной Корее Кылычбека Султана также допросили в ГКНБ — ранее он публиковал записи о том, что 5 августа пройдет митинг за импичмент президенту Сооронбаю Жээнбекову.