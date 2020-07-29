На брифинге 29 июля глава Управления общественного здравоохранения Айнура Акматова рассказала, что за сутки в Кыргызстане COVID-19 подтвердился у 20 медработников:

Ош – 1;

Чуйская область – 10;

Иссык-Кульская область – 1;

Джалал-Абадская область – 6;

Ошская область – 1;

Таласская область – 1.

За время пандемии среди медработников выявили 2 711 случаев COVID-19.

За сутки из стационаров и домашней самоизоляции с выздоровлением выписали 75 медработников. Вылечились за все время 1 595 медработников.

Компенсации заразившимся медикам

Заразившимся коронавирусом медикам полагается компенсация в 200 тысяч сомов, а семьям погибших — в миллион. Но перед тем, как выплатить компенсацию, специальная комиссия при министерстве будет тщательно проверять каждый случай.

Известно, что минздрав пока выплатил компенсацию только 41 медику и семьям двух погибших врачей.

По словам члена комиссии, а также юриста минздрава Азамата Жумакеева, сейчас рассмотрено уже порядка 200-300 случаев заражения среди медработников. Однако «почти все из них перенаправлены обратно работодателям медиков для дополнения».

Жумакеев сообщил, что в пакете документов зараженных медработников должны быть следующие документы: анкета, заключение эпидрасследования, справка от работодателя о наличии медика на рабочем месте при заражении, решение профсоюза и тд.

«Когда нам полностью это все предоставляют, мы сразу рассматриваем. Даже на секунду не хотим задерживать», — сказал Жумакеев.

Также, по его словам, сбор необходимой документации усложняется тем, что большинство медработников находится сейчас в красной зоне, «а комиссия не может туда зайти».

Смерти медработников

В списке памяти «Клоопа» умерших медиков уже больше 50 — в их числе врачи, доктора наук, ветераны медицины, медсестры и другие специалисты.

Минздрав не сообщил об умерших медиках за минувшие сутки, а их статистика смертей за всё время отличается от той, которую ведут журналисты и граждане.

По словам главы управления Человеческих ресурсов и организационной работы минздрава Айгуль Бообековой, в стране более 13 тысяч врачей, более 9 тысяч из них были привлечены для борьбы с коронавирусом. Из них порядка 67% находятся на работе, а свыше 15% врачей болеют.

Свыше 12% — медики, находящиеся в «зоне риска» из-за возраста и состояния здоровья. Некоторые из них работают удаленно из дома.