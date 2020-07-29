Глава Управления общественного здравоохранения минздрава Айнура Акматова на брифинге 29 июля сообщила о 18 летальных исходах среди пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией:

Бишкек – 9;

Чуйская область – 2;

Иссык-Кульская область – 1;

Ош – 4;

Ошская область – 1;

Таласская область – 1.

За все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 347 человек с коронавирусом и пневмонией.

На 29 июля в республике выявили 668 новых случаев заражения COVID-19 и внебольничной пневмонией.

Всего за время пандемии в стране выявили 34 512 случаев заражения. Вылечились за все время 23 343 пациентов.

Количество случаев заражения по стране увеличилось после объединения заражения коронавирусом и пневмонией в одну статистику.

Иллюстрация: Кеня Джаманкулова / «Клооп».