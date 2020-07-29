Фото: Турмуш

Десятки человек участвовали в митинге возле здания районной администрации Узгена.

Митингующие — родственники 29-летнего мужчины, тело которого недавно нашли сожженным. У погибшего осталась беременная жена и двое детей.

Погибший был таксистом и жил в селе Зергер Узгенского района Ошской области. Митингующие требовали привлечь виновных в его смерти к ответственности.

Как сообщили «Клоопу» в пресс-службе УВД по Ошской области, на митинг собралось около 60-70 человек. На встречу с родственниками убитого вышли руководители местной администрации и начальник Узгенского РОВД.

После того, как чиновники выслушали требования собравшихся и провели с ними разъяснительную работу, родственники убитого разошлись. Присутствовавший на собрании заместитель акима Узгенского района Болот Дыйканбаев заявил, что «дело находится под его личным контролем».

«Никаких правонарушений не произошло. Митинг закончился примерно в 14:50», — отметили в пресс-службе.

Двое подозреваемых в убийстве водворены в СИЗО

Убитый занимался частным извозом. Следствие установило, что в ночь на 20 июля таксист выехал из дома, чтобы заработать денег. На центральном рынке города Узген к нему подошли подозреваемые и попросили довезти их до села Шералы.

После прибытия на место назначения подростки оплатили ему 100 сомов, хотя ранее они договаривались о сумме в 200 сомов. Разгорелся конфликт и сидевший сзади 16-летний подросток накинул на шею погибшего ремень от барсетки, а сидевший спереди друг подростка ударил водителя по лицу. От полученных травм 29-летний водитель скончался на месте.

Подростки решили скрыть следы преступления, облили тело мужчины бензином, подожгли и выбросили в реку Кара-Дарыя. Далее они сели в машину убитого и поехали к своим друзьям — двоим из которых 17 лет, а одному 15. Пятеро подростков решили избавиться от машины, облили ее бензином и подожгли.

Фото: Турмуш

Спустя четыре дня обгоревший автомобиль обнаружили в окрестностях сельской управы Баш-Добо. А 27 июля, когда с убийства прошла неделя, милиционеры нашли обгоревшее тело возле реки Кара-Дарыя.

В тот же день были задержаны двое подозреваемых в убийстве. Они были водворены в СИЗО на два месяца.

Также были задержаны трое других подростков — в их отношении начато досудебное производство по статье «Укрывательство преступления». Двое из них — подростки 17 лет — доставлены в ИВС. На данный момент рассматривается вопрос о привлечении 15-летнего подростка в качестве подозреваемого.