По данным Республиканского штаба, на 29 июля в Кыргызстане зарегистрировали 668 новых случаев заражения с учетом внебольничной пневмонии и COVID-19.

Бишкек – 118;

Джалал-Абадская область – 115;

Иссык-Кульская область – 157;

Ошская область – 50;

Нарынская область – 15;

Чуйская область – 82;

Ош – 80;

Таласская область – 24;

Баткенская область – 27.

С начала пандемии в Кыргызстане выявили 34 512 случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией.

За сутки с выздоровлением от коронавируса с учетом внебольничной пневмонии выписали 1 047 пациентов.

Бишкек – 389;

Джалал-Абадская область – 92;

Иссык-Кульская область – 110;

Ошская область – 95;

Чуйская область – 117;

Ош – 100;

Баткенская область – 61;

Нарынская область – 31;

Таласская область – 52.

Всего за время пандемии по республике с выздоровлением выписали 23 343 пациентов.

За прошедшие сутки в Кыргызстане скончались 18 пациентов с COVID-19 и пневмонией. Всего в стране умерли 1 347 пациентов с пневмонией и коронавирусом.

Среди медработников за сутки выявили 20 случаев заражения коронавирусом. За сутки из стационаров и домашней самоизоляции с выздоровлением выписали 75 медработников.

За все время среди медиков выявили 2 711 случаев заражения COVID-19, выздоровели за все время 1 595 медработников.

Иллюстрация: Кеня Джаманкулова / «Клооп»