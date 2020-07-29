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По данным Республиканского штаба, на 29 июля в Кыргызстане зарегистрировали 668 новых случаев заражения с учетом внебольничной пневмонии и COVID-19.

  • Бишкек – 118;
  • Джалал-Абадская область – 115;
  • Иссык-Кульская область – 157;
  • Ошская область – 50;
  • Нарынская область – 15;
  • Чуйская область – 82;
  • Ош – 80;
  • Таласская область – 24;
  • Баткенская область – 27.

С начала пандемии в Кыргызстане выявили 34 512 случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией.

За сутки с выздоровлением от коронавируса с учетом внебольничной пневмонии выписали 1 047 пациентов.

  • Бишкек – 389;
  • Джалал-Абадская область – 92;
  • Иссык-Кульская область – 110;
  • Ошская область – 95;
  • Чуйская область – 117;
  • Ош – 100;
  • Баткенская область – 61;
  • Нарынская область – 31;
  • Таласская область – 52.

Всего за время пандемии по республике с выздоровлением выписали 23 343 пациентов.

За прошедшие сутки в Кыргызстане скончались 18 пациентов с COVID-19 и пневмонией. Всего в стране умерли 1 347 пациентов с пневмонией и коронавирусом.

Среди медработников за сутки выявили 20 случаев заражения коронавирусом. За сутки из стационаров и домашней самоизоляции с выздоровлением выписали 75 медработников.

За все время среди медиков выявили 2 711 случаев заражения COVID-19, выздоровели за все время 1 595 медработников.

Иллюстрация: Кеня Джаманкулова / «Клооп»

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