По данным Республиканского штаба, на 29 июля в Кыргызстане зарегистрировали 668 новых случаев заражения с учетом внебольничной пневмонии и COVID-19.
- Бишкек – 118;
- Джалал-Абадская область – 115;
- Иссык-Кульская область – 157;
- Ошская область – 50;
- Нарынская область – 15;
- Чуйская область – 82;
- Ош – 80;
- Таласская область – 24;
- Баткенская область – 27.
С начала пандемии в Кыргызстане выявили 34 512 случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией.
За сутки с выздоровлением от коронавируса с учетом внебольничной пневмонии выписали 1 047 пациентов.
- Бишкек – 389;
- Джалал-Абадская область – 92;
- Иссык-Кульская область – 110;
- Ошская область – 95;
- Чуйская область – 117;
- Ош – 100;
- Баткенская область – 61;
- Нарынская область – 31;
- Таласская область – 52.
Всего за время пандемии по республике с выздоровлением выписали 23 343 пациентов.
За прошедшие сутки в Кыргызстане скончались 18 пациентов с COVID-19 и пневмонией. Всего в стране умерли 1 347 пациентов с пневмонией и коронавирусом.
Среди медработников за сутки выявили 20 случаев заражения коронавирусом. За сутки из стационаров и домашней самоизоляции с выздоровлением выписали 75 медработников.
За все время среди медиков выявили 2 711 случаев заражения COVID-19, выздоровели за все время 1 595 медработников.
Иллюстрация: Кеня Джаманкулова / «Клооп»