Блогера Адыла Акжол уулу, который вел прямой эфир с похорон убитого таксиста в Узгенском районе, вызвали в ГКНБ 29 июля. Информацию «Клоопу» подтвердил сам блогер.

Акжол уулу написал в фейсбуке, что 29 июля в 17:06 ему позвонил сотрудник ГКНБ по имени Улан и вызвал его в управление. Повестки блогеру не передали, но следователь велел ему явиться «как можно скорее».

«Я был на запланированных съёмках, они были очень важные. Я попытался ему объяснить, а он ни в какую. Я сказал, что могу подойти завтра, но он и на это не согласился. Он сказал: “Тебе же лучше, если придешь сейчас”. Я сказал ему, что рабочий день уже закончился, а он мне: “Подождем пока ты придешь”», — написал Акжол уулу.

Сотрудник национальной безопасности сказал блогеру, что вызвал его не на допрос, а «как старший брат». Разговор прошел не в кабинете у следователя, а возле здания Ошского управления ГКНБ.

«Я занимался там “Youtube-деятельностью”, — пытался донести слова народа власти, силовым структурам. Народ уже потерял доверие к власти. Они попросили меня передать: “Мы не верим в судебную справедливость в Узгене, пусть об этом деле знает наш президент Сооронбай Жээнбеков — нам нужна справедливость”», — сказал он.

По словам Акжол уулу, сотрудник ГКНБ попросил его удалить видео, так как оно может «разжечь межнациональную вражду».

«Я сказал, что не разжигал межнациональную рознь, на это нет оснований. […] На видео я не призываю людей выходить и драться», — сказал он.

Видео прямого эфира блогер все же удалил. Он объяснил это тем, что «учел просьбу сотрудника ГКНБ». Когда односельчане убитого увидели, что Акжол уулу удалил видео, они собрались выйти на акцию протеста.

Чтобы успокоить их он в ту же ночь загрузил видеорепортаж об убийстве 29-летнего водителя, но выключил комментарии.

Водитель, убитый из-за 100 сомов

Сотрудники милиции обнаружили обгоревший труп 29-летнего жителя села Зергер Узгенского района возле реки Кара-Дарыя 27 июля. До этого правоохранительные органы нашли его сожженную машину.

В ходе проведения следственных мероприятий были задержаны двое подозреваемых — подростки 16 и 17 лет. На допросе они признались, что убили таксиста в ночь на 20 июля.

В тот день они попросили таксиста подвезти их до села Шералы за 200 сомов. Однако после прибытия на место назначения подростки оплатили ему 100 сомов, и между ними разразился конфликт. Сидевший сзади 16-летний подросток накинул на шею погибшего ремень от барсетки, а сидевший спереди друг подростка ударил водителя по лицу. От полученных травм 29-летний водитель скончался на месте.

Подростки решили скрыть следы преступления, облили тело мужчины бензином, подожгли и выбросили в реку Кара-Дарыя. Далее они сели в машину убитого и поехали к своим друзьям — двоим из которых 17 лет, а одному 15. Пятеро подростков решили избавиться от машины, облили ее бензином и подожгли.

Близкие покойного искали его около недели, а на восьмой день их позвали в морг на опознание. По словам отца убитого, он смог опознать сына только по одежде и зубам. У убитого остались беременная жена и двое детей.

Подозреваемые в убийстве таксиста водворены в СИЗО на два месяца. В отношении троих других подростков начато досудебное производство по статье «Укрывательство преступления» — двое 17-летних подростков находятся в ИВС, рассматривается вопрос о привлечении 15-летнего подростка в качестве подозреваемого.

29 июля около 70 односельчан убитого собрались возле здания Узгенской районной администрации. Митингующие требовали справедливого рассмотрения дела и привлечения виновных к ответственности.

На встречу к ним вышли руководители местной администрации и начальник Узгенского РОВД. После того, как заместитель акима Узгенского района Болот Дыйканбаев заявил, что «дело находится под его личным контролем», родственники убитого разошлись.