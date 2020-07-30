Мэрия Бишкека сообщила, что с 10 августа начнёт работу служба контроля «Тулпар». Это значит, что специалисты будут проверять наличие карт для продажи у водителей и рассказывать пассажирам о правилах посадки и высадки, использования карты и валидаторов.

*С марта 2020 года в бишкекском городском транспорте (автобусы и троллейбусы) проезды можно оплачивать только картой «Тулпар» — это единая система безналичных платежей. Но из-за пандемии, режимов ЧП и ЧС, многие пассажиры все еще не приобрели карты и пытаются оплачивать проезд наличными.

«При выявлении факта оплаты наличными специалисты будут составлять акты для дальнейшего принятия мер в отношении водителей и курирующего транспортного предприятия», — отметили в мэрии.

В муниципалитете подчеркнули, что электронная оплата в период пандемии безопаснее оплаты наличными и призвали не контактировать с необработанными поверхностями, в особенностями с купюрами.

«Даже ВОЗ рекомендует избегать использования денежных купюр», — отмечают в мэрии.

Где их можно купить или где выдают

Стандартные синие карты можно приобрести прямо у водителей, в офисах мобильных операторов или в отделениях «Кыргыз почтасы» за 50 сомов;

Красные карточки для льготной категории выдаются бесплатно в здании районных акимиатов и в городском троллейбусном управлении.

С вопросами по работе общественного транспорта можно обращаться по номерам:

Управление городского транспорта (маршрутки): 0550 143 637;

Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие, курирует работу автобусов: 0553 022 753, 0772 173 743 WhatsApp;

Бишкекское троллейбусное управление: 0700 411 905;