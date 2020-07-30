Пресс-служба Государственной налоговой службы сообщила, что за июнь и июль месяцы от осложнений вызванных COVID-19 и пневмонии скончались семь сотрудников налоговой службы.

Скончались:

Турат Имеров — старший инспектор центрального аппарата ГНС;

Назгуль Керимакунова — начальник отдела управления ГНС по Тогуз-Тороузскому району;

Кубатбек Асанкожоев — старший инспектор управления ГНС по Октябрьскому району города Бишкек;

Авазбек Маманазаров — старший инспектор управления ГНС по городу Кызыл-Кыя;

Гулзаада Байгудинова — старший инспектор управления ГНС по Жайылскому району;

Элмирбек Арзыматов — главный инспектор управления ГНС по Первомайскому району города Бишкек;

Кенжеахун Бостонбаев — заместитель начальника управления ГНС по контролю за крупными налогоплательщиками по городу Ош и Ошской области.

«Руководство и коллектив Государственной налоговой службы глубоко скорбят и выражают свои искренние соболезнования близким и родным безвременно ушедших сотрудников налоговых органов», — отметили в ведомстве.

В память о жертвах COVID-19 в Кыргызстане 30 июля объявлен Днём национального траура.

В этот день будут приспущены государственные флаги Кыргызстана по всей стране, а также на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом.

А учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить в день траура развлекательные мероприятия и передачи.

На 30 июля в Кыргызстане выявлено 35 143 случая инфицирования коронавирусом, из которых выздоровели 24 474 пациента.

Всего с начала пандемии скончались 1364 человека с коронавирусом и пневмонией.