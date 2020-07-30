Пресс-служба Государственной налоговой службы сообщила, что за июнь и июль месяцы от осложнений вызванных COVID-19 и пневмонии скончались семь сотрудников налоговой службы.
Скончались:
- Турат Имеров — старший инспектор центрального аппарата ГНС;
- Назгуль Керимакунова — начальник отдела управления ГНС по Тогуз-Тороузскому району;
- Кубатбек Асанкожоев — старший инспектор управления ГНС по Октябрьскому району города Бишкек;
- Авазбек Маманазаров — старший инспектор управления ГНС по городу Кызыл-Кыя;
- Гулзаада Байгудинова — старший инспектор управления ГНС по Жайылскому району;
- Элмирбек Арзыматов — главный инспектор управления ГНС по Первомайскому району города Бишкек;
- Кенжеахун Бостонбаев — заместитель начальника управления ГНС по контролю за крупными налогоплательщиками по городу Ош и Ошской области.
«Руководство и коллектив Государственной налоговой службы глубоко скорбят и выражают свои искренние соболезнования близким и родным безвременно ушедших сотрудников налоговых органов», — отметили в ведомстве.
В память о жертвах COVID-19 в Кыргызстане 30 июля объявлен Днём национального траура.
В этот день будут приспущены государственные флаги Кыргызстана по всей стране, а также на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом.
А учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить в день траура развлекательные мероприятия и передачи.
На 30 июля в Кыргызстане выявлено 35 143 случая инфицирования коронавирусом, из которых выздоровели 24 474 пациента.
Всего с начала пандемии скончались 1364 человека с коронавирусом и пневмонией.