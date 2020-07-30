Кызыл-Кийской городской больнице в Баткенской области 29 июля подарили машину скорой помощи — предложил сделать такой подарок больнице местный житель Ибрагим Балтабаев. Он ранее лечился в ней от коронавируса.

Он сообщил «Турмуш», что увидел в больнице старую машину скорой помощи и решил, что медикам нужна новая машина. Его поддержали друзья из Бишкека, Джалал-Абада и Нарына.

«Вышел на домашний карантин и начал предлагать инициативу в группах в соцсетях. За 20 дней удалось собрать 979 тысяч сомов. Привезли машину из столицы за 883 тысяч сомов», — говорил Балтабаев.

Медработники больницы приняли подарок от благодарных жителей в танце.