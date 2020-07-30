Минздрав сообщил, что за всё время пандемии в Кыргызстане скончались 73 медработника с COVID-19 и пневмонией. Последний раз ведомство предоставляло данные о смертях медиков только 22 июля. Тогда, согласно данным минздрава, погибших было 29.

«Клооп» ведёт «Список памяти», в котором фиксирует смерти медработников — на 30 июля их уже более 50. Вероятно, минздрав признал смерти от коронавируса медработников, которых ранее не включал в список.

«Коронавирусная инфекция стала причиной гибели 44 врачей, 18 специалистов со средним медицинским образованием, 3 сотрудников младшего медперсонала и 8 работников организаций здравоохранения», — сообщил Республиканский штаб.

В штабе отметили, что семьям скончавшихся медиков будут выплачены компенсации, однако это станет возможным после проведения полного эпидемиологического расследования причины смерти.

Компенсации заразившимся медикам

Заразившимся коронавирусом медикам полагается компенсация в 200 тысяч сомов, а семьям погибших — в миллион. Но перед тем, как выплатить компенсацию, специальная комиссия при министерстве будет тщательно проверять каждый случай.

Известно, что минздрав пока выплатил компенсацию только 41 медику и семьям двух погибших врачей.

По словам члена комиссии, а также юриста минздрава Азамата Жумакеева, сейчас рассмотрено уже порядка 200-300 случаев заражения среди медработников. Однако «почти все из них перенаправлены обратно работодателям медиков для дополнения».

Жумакеев сообщил, что в пакете документов зараженных медработников должны быть следующие документы: анкета, заключение эпидрасследования, справка от работодателя о наличии медика на рабочем месте при заражении, решение профсоюза и тд.

«Когда нам полностью это все предоставляют, мы сразу рассматриваем. Даже на секунду не хотим задерживать», — сказал Жумакеев.

Также, по его словам, сбор необходимой документации усложняется тем, что большинство медработников находится сейчас в красной зоне, «а комиссия не может туда зайти».

За время пандемии среди медработников выявили 2 743 случая COVID-19.

Вылечились 1 664 медработника.

Всего в Кыргызстане выявлено уже 35 143 случая инфицирования коронавирусом, из которых выздоровели 24 474 пациента.

С начала пандемии скончались 1364 человека.

В память о жертвах COVID-19 в Кыргызстане 30 июля объявлен Днём национального траура.

В этот день приспущены государственные флаги Кыргызстана по всей стране, а также на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом.

А учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить в день траура развлекательные мероприятия и передачи.