В мемориальном комплексе «Ата-Бейит» 30 июля прошли поминальные мероприятия в память о кыргызстанцах, ставших жертвами пандемии коронавирусной инфекции.

Президент Сооронбай Жээнбеков, спикер парламента Дастан Джумабеков, премьер-министр Кубатбек Боронов, председательница Верховного суда Гүлбара Калиева, начальник Генштаба Вооруженных сил Раимберди Дүйшенбиев и верховный муфтий ДУМК Максат Токтомушев почтили помять умерших.

«В этот день все кыргызстанцы будут поминать тех, кто ушел из жизни из-за коронавирусной инфекции, выражать соболезнования и говорить слова поддержки их семьям и близким. Болезнь, охватившая все страны мира, принесла много горя и Кыргызстану, мы потеряли своих граждан. Вследствие болезни ушли из жизни родители, дети, родные и близкие многих кыргызстанцев. Страна понесла невосполнимую утрату. Мысль о каждом соотечественнике, ставшего жертвой коронавируса, болью отдается в моем сердце», – сказал Сооронбай Жээнбеков в своем обращении к гражданам.

Ранее президент подписал указ «Об объявлении 30 июля 2020 года днем национального траура в КР». В этот день на территории страны пройдут необходимые мероприятия, на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом будут приспущены государственные флаги.

Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям страны рекомендовано отменить в день траура развлекательные мероприятия.

За прошедшие сутки в Кыргызстане скончались 17 пациентов с COVID-19 и пневмонией. Всего в стране умерли 1 364 пациента с пневмонией и коронавирусом.