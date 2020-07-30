Представительница центра поддержки пользователей сайта Change.org Аида сообщила «Клоопу», что со стороны платформы технических проблем с предоставлением доступа Кыргызстану нет. В Кыргызстане сайт с петициями перестал открываться после того, как там начали собирать подписи за импичмент президента страны Сооронбая Жээнбекова.

«Мне жаль слышать, что у вас проблемы с платформой Change.org. Я рада помочь в этом, сказав, что, согласно нашим записям, проблем с доступом к сайту из этой локации нет. Тем не менее, мы хотели бы, чтобы те пользователи, у которых есть проблемы с доступом к сайту, связались с нами. Таким образом, мы можем работать с более индивидуальным подходом», — написала она.

«Клооп» обратился в техподдержку платформы после того, как местный провайдер предположил, что страница с петициями не загружается из-за «проблем со стороны сайта».

Change.org — одна из крупнейших в мире платформ для онлайн-петиций — перестал открываться в Кыргызстане 15 июля. С момента блокировки прошло уже две недели, но пока никто — ни власти страны, ни интернет-провайдеры — не могут объяснить, на основании каких законов был заблокирован Change.org.

20 июля на странице загрузки платформы у пользователей провайдера «Хоумлайн» появилась надпись о блокировке «по решению суда, распоряжению ГКНБ и предписанию ГКИТиС».

Пресс-секретарь Госкомитета информационных технологий и связи Тимур Алхожоев сообщил Азаттыку 20 июля, что ведомство не получало официального решения о блокировке сайта change.org.

По его словам, обращение в суд подает генеральная прокуратура, которая может требовать блокировки интернет-сайтов. Затем, когда суд принимает решение о блокировке, копию этого решения отправляют в ГКИТиС, а тот, в свою очередь, распространяет распоряжение о блокировке операторам связи.

«Однако, может быть такое, что операторы напрямую получили судебные документы. Об этом нам пока неизвестно», — рассказал Алхожоев изданию.

В Госкомитете нацбезопасности отказались комментировать якобы отправленное ими распоряжение об ограничении доступа. В пресс-службе ведомства попросили отправить официальный запрос. Редакция «Клоопа» еще не получила ответ на запрос на момент публикации материала.

По закону, чтобы заблокировать на территории Кыргызстана доступ к определенному сайту, необходимо решение суда.

Редакция «Клоопа» обратилась в некоторые районные суды Бишкека и в Верховный суд, чтобы узнать, выносилось ли такое решение.

В Первомайском райсуде, а также в Верховном суде Кыргызстана, которые оказались доступны для комментариев, сообщили, что судьи не выносили решения об ограничении доступа к странице.

В Верховном суде «Клоопу» предложили обратиться к разработчикам сайта change.org, потому что «они должны знать причину».

Что за петиция?

Журналистка Раушан Айткулова написала 14 июля заявление в Генпрокуратуру с требованием привлечь к уголовной ответственности президента, правительство и экс-премьер-министра за бездействие во время пандемии коронавируса.

Вместе с этим Айткулова и другие активисты начали сбор подписей за отрешение Сооронбая Жээнбекова от поста главы государства на сайте Change.org. Этим самым они хотели запустить законный процесс объявления импичмента президенту.

Вечером следующего дня пользователи интернета нескольких провайдеров начали жаловаться на то, что не могут открыть страницы с петициями. Под ними на тот момент успели расписаться уже сотни кыргызстанцев.

Однако сайт change.org до сих пор можно открыть через VPN или браузер ТОР. Правда, количество подписей на петициях за отрешение Жээнбекова обнулилось.

К 20 июля доступ потеряли пользователи интернета всех провайдеров Кыргызстана.

Айткулова сразу после блокировки сайта change.org запустила сбор подписей за отрешение Жээнбекова от поста главы государства в соцсетях: фейсбук и инстаграм.

Сейчас в паблике за импичмент президента в фейсбуке около 7 900 участников. Кыргызстанцы выражают свою позицию публикациями, указав свое имя и фамилию и гражданство Кыргызстана.

Давление за поддержку импичмента

ГКНБ вызвал на допрос бывшего посла Кыргызстана в Южной Корее Кылычбека Султана 23 июля после публикации о планируемом 5 августа митинге за импичмент Жээнбекову.

Султан рассказал, что его пытаются обвинить в попытке «насильственного захвата власти». В Госкомитете национальной безопасности сообщили, что Султана вызывали на допрос по ранее зарегистрированному делу о злоупотреблении должностным положением.

Кроме того, на давление со стороны правоохранительных органов сообщали кыргызстанцы, оставлявшие комментарии в группе «За импичмент Жээнбекова».

А инициаторка первых петиций на сайте change.org Раушан Айткулова 27 июля поделилась тем, что «пять часов не могла войти на свою страницу в фейсбуке». Пользователи в комментариях предположили, что ее «пытались взломать».

Почему импичмент маловероятен

Change.org заблокировали, хотя петиции не смогли бы привести к импичменту. Для того, чтобы президента отрешили от должности, за это должно проголосовать большинство депутатов парламента — не менее двух третей от общего числа. А инициатива должна исходить от одной трети депутатов, кроме того спецкомиссия, образованная парламентом, должна дать заключение.

Депутаты должны предъявить президенту обвинение в преступлении — а Генпрокуратура должна дать заключение, что в действиях президента есть признаки преступления.

Если президенту предъявят обвинение, парламент должен проголосовать в течении трех месяцев, и если это не будет сделано в срок, обвинение будет считаться отклоненным.

Учитывая то, что сейчас парламент находится на каникулах до сентября, а на 4 октября назначены очередные парламентские выборы, успешное завершение процедуры объявления импичмента Жээнбекову маловероятно.