Госкомитет информационных технологий и связи и ГУОБДД министерства внутренних дел заявило 30 июля, что не приостановят работу системы «Безопасный город». По их данным, горожане ранее попросили ведомства остановить отслеживание нарушений ПДД на период пандемии коронавируса.

Ведомства аргументировали свое решение тем, что с момента начала функционирования системы «существенно снизилось» количество ДТП и преступлений в общественных местах.

По их данным, в местах установки программно-аппаратного комплекса в Бишкеке стало на 72,2%, а в Чуйской области в два раза меньше аварий.

«С 1 января по 1 июля 2019 года количество ДТП в местах установки АПК на территории Бишкека и Чуйской области всего составило 64, и аналогичный период 2020 года количество ДТП составило 53 случая, что на 17% ниже», — сообщается в пресс-релизе от двух госструктур.

Кроме снижения количества аварий Госкомсвязи и ГУОБДД отмечают, что «существенно» сократились преступления в общественных местах.

По результатам первого полугодия 2019 года с аналогичным периодом 2020 года в Бишкеке стало на 94% преступлений меньше, в Чуйской области на — 92%.

«Безопасный город» в режиме чрезвычайного положения

Ведомства сообщают, что в период введения чрезвычайного положения система «Безопасный город» функционировала в ограниченном режиме. Так, не работали передвижные аппараты программного комплекса, так называемые «треноги».

«С большим сожалением необходимо отметить, что с возобновлением беспрепятственного передвижения на автодорогах был зафиксирован ряд серьезных ДТП с пострадавшими лицами, причиной которых стало превышение скорости и неправильное маневрирование на дорогах», — пишут в пресс-релизе.

По мнению специалистов ГУОБДД, множество водителей «пренебрежительно» относятся к правилам дорожного движения и создают опасность для жизни и здоровья кыргызстанцев. Поэтому «уполномоченные органы начали работу по предупреждению нарушения ПДД».

Волонтеры могут обжаловать штрафы за нарушения ПДД

ГКИТиС и ГУОБДД сообщили, что готовы пойти на встречу гражданским активистам и волонтерам, которые помогают населению в борьбе с коронавирусом и везут больных в медучреждения.

«Частные лица, которые были вынуждены нарушить ПДД в связи с доставкой больных и неотложных медикаментов своим родным вправе индивидуально обратиться с ходатайством об отмене того или иного постановления, которое будет рассмотрено в установленные законодательством сроки с учетом всех изложенных обстоятельств нарушения ПДД», — обещают ведомства.

В сообщении говорится, что в отдельных случаях, в связи с состоянием пациентов «промедление опасно для жизни» и водители, доставляющие больных, «вынуждены» нарушать ПДД. При этом любое лицо вправе обжаловать наложение штрафа.

Ведомства сообщили, что они начали тесно работать с волонтёрскими движениями, доставляющих больных до медучреждений. Также уточняются списки авто с госномерами, которые будут учитываться при решении вопросов со штрафами.

Правительство пообещало 24 июля, что средства от штрафов за нарушение ПДД — 145 млн сомов — будут направлены на закупку машин скорой помощи. За время пандемии в Бишкеке от аварий пострадали, как минимум, три кареты экстренной медицинской помощи.

Система предупреждения и фиксации нарушений ПДД «Безопасный город» начала полноценно работать с 4 марта 2019 года. Она направлена на круглосуточную фиксацию движения автомашин, профилактике и раскрытию преступлений на улицах города Бишкек и автодорогах международного значения в Чуйской области.