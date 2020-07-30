Глава Управления общественного здравоохранения минздрава Айнура Акматова на брифинге 30 июля сообщила о 17 летальных исходах среди пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией:
- Бишкек – 9;
- Чуйская область – 2;
- Нарынская область – 2;
- Джалал-Абадская область– 4.
За все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 364 человек с коронавирусом и пневмонией.
На 39 июля в республике выявили 631 новый случай заражения COVID-19 и внебольничной пневмонией.
Всего за время пандемии в стране выявили 34 512 случаев заражения. Вылечились за все время 23 343 пациентов.
Количество случаев заражения по стране увеличилось после объединения заражения коронавирусом и пневмонией в одну статистику.