Глава Управления общественного здравоохранения минздрава Айнура Акматова на брифинге 30 июля сообщила о 17 летальных исходах среди пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией:

Бишкек – 9;

Чуйская область – 2;

Нарынская область – 2;

Джалал-Абадская область – 4.

За все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 364 человек с коронавирусом и пневмонией.

На 39 июля в республике выявили 631 новый случай заражения COVID-19 и внебольничной пневмонией.

Всего за время пандемии в стране выявили 34 512 случаев заражения. Вылечились за все время 23 343 пациентов.

Количество случаев заражения по стране увеличилось после объединения заражения коронавирусом и пневмонией в одну статистику.