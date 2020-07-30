В центре Бишкека возводят памятник одноименному батыру. Памятник Бишек батыру поставят на пересечении бульвара Эркиндик и проспекта Чуй.

Уже началось строительство фундамента под памятник и облицовка плитами — этим занимается «Бишкекасфальтсервис», конечную стоимость работ определят позже.

Пока монумент выглядит как большой круг — он по макету должен выглядеть как некий щит с картой Бишкека, а рядом будет стоять трехметровая фигура одноименного батыра.

Памятник Бишкек баатыру обойдется в 8 миллионов сомов — деньги на него собрало объединение «Бишкек баатыр» во время марафона. Автор монумента — скульптор Адиль Сейталиев, его работа победила в открытом конкурсе, который провела в 2019 году «Бишкекглавархитектура».

Памятник будет высотой более трех метров с фундаментом в полтора метра.