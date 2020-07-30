Генеральная прокуратура Украины сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении трех граждан Кыргызстана, воевавших в Донбассе.

В отношении кыргызстанцев возбуждены уголовные дела по статьям «Наемничество», «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны» и «Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

Кроме кыргызстанцев были задержаны пять граждан Боснии и Герцеговины, также семь граждан Бразилии. По информации генпрокуратуры Украины, подозреваемые с 2014 года служили «в незаконных вооруженных группировках Российской Федерации». Если сказать точнее, то задержанные служили в частной военной компании «Вагнер».

В Донецкой и Луганских областях восточной Украины с апреля 2014 года идет гражданская война. Конфликт произошел между военными силами Украины и жителями Донецка и Луганска, которые требовали автономии.

Власти Украины сообщали о том, что в боевых действиях со стороны Донбасса участвуют военные России, а также наемники других государств. Россия по сей день опровергает эти обвинения.

В Кыргызстане за участие в вооруженных конфликтах на территории других государств могут осудить на срок от восьми до 15 лет. Такие поправки внесли в Уголокный кодекс при правлении Алмазбека Атамбаева.