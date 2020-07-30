В телеграм-паблик «Сейчас KG» очевидец прислал видео пожара в доме на улице Медерова в Бишкеке. Пресс-служба МЧС позже сообщила, что пожар произошел в кафе «Людмила» по адресу Медерова, 63.

По данным ведомства, звонок о возгорании поступил в 15:17. На месте работают три пожарных расчета. По предварительной информации, никто не пострадал.

В июне этого года при пожаре в тандырной и аптеке на пересечении улиц Сухэ Батора и Юнусалиева погиб человек. Пожар был локализован в 16:45 при участии шести пожарных расчетов и полностью ликвидирован в 19:51 вечера. Причина возгорания пока неизвестна.

Очевидцы сообщали, что горела не только тандырная, но и кафе, аптека, точка фастфуда и магазин.

В ноябре 2019 года в центре столицы взорвался газовый баллон в кафе быстрого питания «Антошка». Во время пожара погибла сотрудница кафе, 15 человек получили ожоги разной степени, семь из них были детьми.

Через неделю после этого госэкотехинспекция начала проверять заведения быстрого питания на соблюдение техники безопасности.