По данным Республиканского штаба, на 30 июля в Кыргызстане зарегистрировали 631 новый случай заражения с учетом внебольничной пневмонии и COVID-19.
- Бишкек – 118;
- Джалал-Абадская область – 85;
- Иссык-Кульская область – 94;
- Ошская область – 74;
- Нарынская область – 13;
- Чуйская область – 81;
- Ош – 89;
- Таласская область – 27;
- Баткенская область – 50.
С начала пандемии в Кыргызстане выявили 35 143 случая заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией.
За сутки с выздоровлением от коронавируса с учетом внебольничной пневмонии выписали 1 131 пациента.
- Бишкек – 415;
- Джалал-Абадская область – 112;
- Иссык-Кульская область – 148;
- Ошская область – 86;
- Чуйская область – 165;
- Ош – 77;
- Баткенская область – 62;
- Нарынская область – 24;
- Таласская область – 42.
Всего за время пандемии по республике с выздоровлением выписали 24 474 пациентов.
За прошедшие сутки в Кыргызстане скончались 17 пациентов с COVID-19 и пневмонией. Всего в стране умерли 1 364 пациента с пневмонией и коронавирусом.
Среди медработников за сутки выявили 32 случая заражения коронавирусом. За сутки из стационаров и домашней самоизоляции с выздоровлением выписали 56 медработников.
За все время среди медиков выявили 2743 случая заражения COVID-19, выздоровели за все время 1 664 медработника.