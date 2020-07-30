По данным Республиканского штаба, на 30 июля в Кыргызстане зарегистрировали 631 новый случай заражения с учетом внебольничной пневмонии и COVID-19.

Бишкек – 118;

Джалал-Абадская область – 85;

Иссык-Кульская область – 94;

Ошская область – 74;

Нарынская область – 13;

Чуйская область – 81;

Ош – 89;

Таласская область – 27;

Баткенская область – 50.

С начала пандемии в Кыргызстане выявили 35 143 случая заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией.

За сутки с выздоровлением от коронавируса с учетом внебольничной пневмонии выписали 1 131 пациента.

Бишкек – 415;

Джалал-Абадская область – 112;

Иссык-Кульская область – 148;

Ошская область – 86;

Чуйская область – 165;

Ош – 77;

Баткенская область – 62;

Нарынская область – 24;

Таласская область – 42.

Всего за время пандемии по республике с выздоровлением выписали 24 474 пациентов.

За прошедшие сутки в Кыргызстане скончались 17 пациентов с COVID-19 и пневмонией. Всего в стране умерли 1 364 пациента с пневмонией и коронавирусом.

Среди медработников за сутки выявили 32 случая заражения коронавирусом. За сутки из стационаров и домашней самоизоляции с выздоровлением выписали 56 медработников.

За все время среди медиков выявили 2743 случая заражения COVID-19, выздоровели за все время 1 664 медработника.