Минздрав сообщил о 662 новых случаях заражения COVID-19 за минувшие сутки.

Больше всего новых случаев в Бишкеке — 221 зараженный. Много зараженных и в Джалал-Абадской области — 102 человека.

Почти равное количество новых зараженных — 82 и 81 — в Иссык-Кульской и Ошской областях. При этом в городе Ош 52 новых зараженных.

В Баткенской области 47, в Чуйской 42, 22 в Таласской и 14 в Нарынской.

Среди этих новых зараженных 25 медиков — по шесть в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях, четыре в Оше, два в Бишкеке и один в Таласской области.

Выздоровели за сутки 1 052 пациентов, из них шесть — медики.

Скончались 14 человек — таким образом, число погибших за время пандемии достигло 1 378 случаев.

Всего в стране 35 805 случаев заражения за все время пандемии, с марта 2020 года.