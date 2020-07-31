Минздрав сообщил, что за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 25 медработников. По шесть в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях, четыре в Оше, два в Бишкеке и один в Таласской области.

Также шесть медиков выписали из больниц, а 44 — из домашней изоляции.

За время пандемии, с марта 2020 года, COVID-19 подтвердили у 2 768 медиков, кроме того Минздрав подтвердил смерть 73 зараженных медработников.

«Коронавирусная инфекция стала причиной гибели 44 врачей, 18 специалистов со средним медицинским образованием, 3 сотрудников младшего медперсонала и 8 работников организаций здравоохранения», — сообщил Республиканский штаб.

В штабе отметили, что семьям скончавшихся медиков будут выплачены компенсации, однако это станет возможным после проведения полного эпидемиологического расследования причины смерти.



Заразившимся коронавирусом медикам полагается компенсация в 200 тысяч сомов, а семьям погибших — в миллион. Но перед тем, как выплатить компенсацию, специальная комиссия при министерстве будет тщательно проверять каждый случай.

Известно, что минздрав пока выплатил компенсацию только 41 медику и семьям двух погибших врачей.

По словам члена комиссии, а также юриста минздрава Азамата Жумакеева, сейчас рассмотрено уже порядка 200-300 случаев заражения среди медработников.

Список памяти

«Клооп» ведет список памяти скончавшихся медиков, регулярно обновляя его при получении новых данных.

Первым скончавшимся медиком с COVID-19 считают Жузумкан Кокумбаеву. Врач бишкекской поликлиники умерла в возрасте 58 лет 2 мая. О ее смерти сообщил минздрав.

Но еще до нее, 5 апреля, умер другой врач — психиатр из Сузака Бахтияр Авилов. Его не вписывали в число медиков с коронавирусом, потому что тест не подтвердил у него вируса. Его диагнозом была внебольничная пневмония. Позже медики высказались, что бушующая во время пандемии пневмония — это сложное течение COVID-19, и в середине июля статистики объединили.

Врач-фтизиатр ЦСМ Кара-Кульджинского района Альберт Исмаилов умер 2 июня в возрасте 59 лет.

30 июня скончалась врач-ординатор по городу Ош и Ошской области медицинского центра больницы при Министерстве внутренних дел Жамал Тазабекова.

1 июля умер в Бишкеке 56-летний специалист в области амбулаторной хирургии и болезней легких Мурат Джумабеков.

В тот же день умерла медсестра Нуржамал Сейтекова. Она работала в Группе семейных врачей (ГСВ) №27 в жилмассиве Ак-Орго.

Скончался Орозали Абдухалимов, 70-летний врач-ветеран из Ноокатской областной больницы в Ошской области. О его смерти сообщили 2 июля.

В тот же период в той же больнице скончалась неназванная 59-летняя медсестра.

2 июля в приемной больницы скончался легенда медицины Исхар Фунлоэр.

В тот же день в Ноокате умерла акушерка Майрамхон Сактанова.

Скончался и профессор медицины Абдиманап Муратов.

4 июля скончался 62-летний педиатр Эдиль Садыков — он был заведующим отделением общей педиатрии в Иссык-Кульской областной больнице. Четыре дня провел в реанимации.

В Бишкеке скончалась акушерка Зайда Терекбаева — о ее смерти сообщила Кыргызская медицинская ассоциация.

5 июля скончалась Чынар Турускелдиева, фельдшер сельского аймака Арал Тюпского района, работала одна на пять сел.

Заместитель главного врача Центра санитарно-эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний по городу Ош Артыкбай Эралиев скончался 6 июля.

6 июля скончался врач-нейрохирург высшей категории Бектемир Мукамбетомуров. Об этом сообщила бывший пресс-секретарь Министерства здравоохранения Елена Баялинова.

В тот же день стало известно о смерти фельдшера Валерия Гаука.

8 июля скончался 55-летний хирург Кубанычбек Карагулов, работавший в Ак-Талинской территориальной больнице.

В тот же день умер Жангар Абдыхаликов, заведующий ЛОР-отделением Ошской областной межтерриториальной детской больницы.

8 июля скончалась и гепатолог-инфекционист Умиджан Мусаева.

В тот же день скончалась фармацевт Бактыгуль Мамбетова.

9 июля скончалась врач-нарколог Анара Айдаркулова. Она работала в Республиканском центре наркологии.

В тот же день не стало медсестры Института курортологии в Воронцовке, Чуйская область, Кулуйпы Акчороевой.

10 июля скончался анестезиолог и директор Ошского областного центра крови Осмонали Шамшидов.

11 июля скончалась декан КГМА Чолпон Калканбаева, доктор медицинских наук. Причину смерти профессора Калканбаевой не сообщили. Но в соцсетях озвучили, что у нее была пневмония — что сейчас скорее всего тяжелое течение COVID-19.

11 июля скончалась семейный доктор 7 поликлиники Бишкека Каныш Молдомусаева.

12 июля скончался военный врач Ратан Курманбаев. О его смерти в паблике о скончавшихся от коронавируса сообщила родственница, информацию подтвердили и в Генштабе.

12 июля стало известно и о смерти 64-летнего профессора медицины Раушанбека Алымкулова.

13 июля скончалась студентка пятого курса медфака Адинай Мурзабекова, которую вытянули работать из-за нехватки врачей. О ее смерти сообщил преподаватель кафедры педиатрии.

13 июля скончалась Айчурок Келдибекова — она спасала пациентов с коронавирусом, была главным врачом Центра профилактики заболеваний государственного санэпидемнадзора Ноокатского района Ошской области.

В тот же день в Бишкеке скончался кардиолог и реаниматолог-анестезиолог Жумабай Бекмуратов. Его близкие утверждают, что он был заражен коронавирусом, у него началась пневмония и депрессия, после чего он покончил с жизнью.

13 июля скончался офтальмолог Эргешали Айдаров, работавший в Центре семейных врачей «Медигос» Ноокатского района.

14 июля скончалась диспетчер бишкекской скорой помощи Акылай Ажибаева.

В тот же день от инсульта на фоне пневмонии скончался врач-нарколог Бакыт Ордоков.

14 июля умерла медсестра Кубанычбюбю Кожобергенова.

15 июля скончалась врач-логопед Матлюба Каримова.

В тот же день скончался стоматолог Саданбек Байзаков.

16 июля стало известно о смерти хирурга-проктолога 45-летнего Турата Кулжабаева.

В тот же день скончался 72-летний кардиолог ГКБ№1 города Бишкек Кумушбек Алтыкеев.

Тогда же сообщили о смерти замглавврача Ошской межобластной объединенной больницы Темиркан Жарматовой.

17 июля стало известно о смерти врача-инфекциониста РКИБ Закирова Шайназара.

В тот же день скончался микрохирург Бакыт Омурзаков.

Также 17 июля стало известно о смерти врача бишкекской ЦСМ 12 Гульмиры Кадыровой — об этом сообщили ее коллеги.

Заслуженная врач Бейшекан Калиева скончалась в ночь с 17 на 18 июля в реанимации инфекционной больницы.

18 июля в больнице Чолпон-Аты скончалась Бубайым Жээнбаева, глава одной из районных поликлиник в Иссык-Кульской области.

64-летняя руководительница Октябрьского ЦСМ в Сузакском районе Сыядакан Конурбаева скончалась в отделении реанимации 19 июля. У нее была пневмония.

В тот же день и в том же районе от коронавирусной пневмонии умерла терапевт Анар Чимбердиева. Ей было 68 лет.

19 июля в реанимационном отделении Национального госпиталя умер врач-хирург, доцент Эрмек Носинов. Точная причина смерти 46-летнего врача не названа, предположительно он умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

В тот же день не стало врача Чуйского областного центра борьбы с туберкулезом Гулизы Туналиевой.

20 июля не стало врача Раисы Тесленко, работавшей в Чуйском областном центре борьбы с туберкулезом. Причина смерти не названа.

В Бишкеке 21 июля стало известно о смерти врача-уролога Жаныбека Мамбетова, он скончался в возрасте 59 лет с диагнозом пневмония.

В городе Ош 23 июля в возрасте 53 лет скончалась терапевт Рахиля Матраимова. Она возглавляла медцентр «Доктор Матраимова». У нее диагностировали коронавирус.

24 июля не стало хирурга Жорахана Акимжанова. У заведующего хирургическим отделением территориальной больницы Араванского района Ошской области был подтвержден коронавирус.

В тот же день не стало врача ГКБ №1 в Бишкеке — Бегаим Исаковой.

О смерти акушерки Мукаддас Дехкановой сообщили ее коллеги. Врач Сузакского роддома умерла 25 июля. Причина смерти врача не сообщается — известно лишь, что у нее была «продолжительная болезнь».

Заведующий реанимационным отделением Иссык-Кульской территориальной больницы Сарбагыш Иманалиев скончался 27 июля в возрасте 70 лет.

Заместитель директора ЦСМ Чуйского района Кулжамал Джумабаева скончалась от внебольничной пневмонии в возрасте 67 лет. Она была врачом-терапевтом высшей категории, посвятив работе в здравоохранении 44 года.