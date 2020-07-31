Деятельность кыргызских депутатов, не всегда связана только с созданием законов. Очень часто они открывают свои фонды, напрямую или через близких связаны с крупным бизнесом, открывают свои СМИ.

Один из таких депутатов — Улан Примов. Бизнес его семьи вызывает резонанс, становится причиной споров, участвует в тендерах. Рассказываем, что принадлежит самому Примову, а также его семье.

«Гений, миллионер, филантроп»

Улан Примов получил мандат в 2015 году и с тех времен начал сдавать налоговую декларацию — до этого он был депутатом в Ошском горкенеше. В течение пяти лет он получал в среднем чуть более 3 миллионов сомов официальных доходов в год. В его декларациях были указаны жилой дом в 16 тысяч квадратных метров — скорее всего это размер земельного участка, квартира площадью 73 квадратных метра, автомобиль и компания «Прима-Триумф», которая занимается «сбором, обработкой и распределением воды».

Примов занимается благотворительностью через свой общественный фонд «Примов». А в октябре прошлого года он сделал «подарок для своих сельчан» — выделил 9 млн сомов для строительства арки на въезде в селе Гульчо в Ошской области.

Учредителем общественного фонда является его 69-летний отец — Бердибай Примов, который владеет еще 12 другими компаниями. Основная часть компаний Примова-старшего занимаются добычей природных ископаемых — в основном уголь — грузовыми перевозками, строительством зданий, производством кирпича, исследованиями в области естественных и технических наук. Также Бердибай Примов является учредителем двух радиовещательных компаний.

В видеороликах о благотворительной деятельности фонда «Примов» чаще всего мелькает его сын — Улан Примов.

Новостей про Бердибая Примова не так много: известно, что в 2013 году он был награжден почетной грамотой от президента за «вклад в развитие социально-экономического, интеллектуального и духовного потенциала республики».

Примов в компании экс-премьера Мухаммедкалыя Абылгазиева 12 сентября 2018 года, угольное месторождение Кызы в Ошской области. Добычей угля там занимается «Пэрити Коал».

Компании по добыче полезных ископаемых

Всего компаний у Бердибая Примова пять: «Пэрити Коал», «Пэрити Коал Юг» , «Угольная компания» и «Ош Пирим ОСкен» занимаются добычей угля, а «Береке Кен» добывает известняк и гипс.

Согласно информации на портале «Открытый бюджет», эти компании с 2011 года пополнили казну государства на 422 млн 513 тысяч сомов. При этом значительную часть — 419 млн 880 тысяч — уплатила ОсОО «Пэрити Коал», а «Пэрити Коал Юг» за эти годы не уплатила ни тыйына. Стоит также отметить, что компания «Ош Пирим ОСкен» указана на портале как ОсОО «Мамат Компани Кульдамбес».

Эти компании приобрели лицензии на добычу полезных ископаемых в Араванском, Алайском, Узгенском и Ноокатском районах Ошской области, а также в Сузакском районе Джалал-Абадской области.

На конкурсах по госзакупкам из этих компаний участвует только «Пэрити Коал» — с 2015 года эта компания приняла участие в 33 тендерах и выиграла в восьми из них на сумму чуть более 5 миллионов. Со всеми выигранными компанией тендерами можно ознакомиться по этой ссылке.

Издание «Вечерний Бишкек» утверждает, что в 2013-2014 годах «Пэрити Коал» выиграло 8 тендеров на общую сумму 28 млн 28 тыс сомов. Однако на сайте госзакупок эта информация отсутствует.

Грузовики «Ош-Пирим-Транс» и уголь с Алая

Бердибай Примову также принадлежит ОсОО «Ош-Пирим-Транс», которое перевозит уголь, добытый его же угледобывающими компаниями. С начала года компания уплатила в госбюджет чуть более 886 тысяч сомов.

В ноябре прошлого года активист Улукбек Карыбек уулу сообщал о том, что эти грузовики разрушают дорогу Ош — Сарыташ — Карамык.

По словам Карыбек уулу, около 150 перегруженных грузовиков компании «Ош-Пирим-Транс» вывозят уголь из села Сары-Могол Алайского района. Представители Минтранса заявляли, что дорога Ош — Сарыташ — Карамык. рассчитана на 10 тонн.

За Примова вступился председатель Сары-Моголского айыл окмоту Ыдырыс Камилов, который в интервью изданию «Турмуш» заявил, что грузовики соблюдают все нормы и отправляются в путь лишь после прохождения весогабаритного контроля. Также он отметил, что указанной дорогой пользуются и другие грузовики, а семья Примовых, помимо всего, успевает еще и благотворительностью заниматься: бесплатно отгружают уголь нуждающимся и проводят питьевую воду.

Фото: Турмуш

Слова Камилова поддержал глава Сары-Ташского айыл окмоту Баймамат Эмилов и добавил, что от деятельности угледобывающей компании «Пэрити Коал» выгоду получает весь Алайский район. По словам Эмилова, компания Примова помогла открыть участковый пункт милиции и отремонтировать местную больницу со школой.

Сами жители Алайского района, как пишет издание «Турмуш», посчитали обвинения в разрушении дорог инструментом предвыборного «черного пиара» в отношении Улана Примова.

Медиабизнес

Бердибай Примов также единолично владеет телерадиокомпаниями «Ош Пирим Медиа» и «Прайм Медиа».

В основном на телеканале «Ош Пирим» («Ош Пирим Медиа») показывают новости, репортажи и кинофильмы. Время от времени там появляются ролики о благотворительной деятельности фонда «Примов», а также освещаются высказывания Улана Примова.

«Прайм Медиа» появился в 2018 году — он был создан на базе «Ош Пирим» и предполагалось, что будет вещать по всему Кыргызстану под названием “Prime TV”.

Благотворительный фонд «Примов»

Фонд «Примов» был основан в 2015 году Бердибаем Примовым, а управляет им Бегали Таирбек уулу. В 2019 году Таирбек уулу был избран депутатом Кабылан-Кольского айыльного кенеша в Алайском районе — малой родине семьи Примовых.

Также на сайте другого благотворительного фонда — «Элим, барсынбы?» — Таирбек уулу указан как представитель фонда в Оше.

Деятельность фонда особенно усилилась во время пандемии. На гуманитарной помощи, переданной Примовым, красуется логотип фонда.

Кирпичный завод, который не дает покоя жителям села Социализм

Кирпичный завод «Улан-Чи» находится в селе Социализм Кара-Суйского района Ошской области. В конце мая жители этого села собрались и выразили протест из-за деятельности завода. По словам местных жителей, рабочие уничтожают их пастбища, а грузовики, загруженные кирпичами, разрушают сельскую дорогу. Руководство завода возмущения сельчан назвало «необоснованными».

Директором ОсОО «Улан-Чи» является Клара Примова. Судя по ее отчеству — Бердибаевна — это сестра Улана Примова. Также они зарегистрированы на одном избирательном участке.

Клара Примова решила пойти вслед за своим братом и стать политиком — она выдвинулась кандидатом в Ошский горкенеш от партии «Биримдик».

Другие компании Примовых

По трем другим компания Бердибая Примова информации в открытом доступе не так много. ОсОО «Ош Пирим Деронг» — единственная компания, в которой есть два участника — Бердибай Примов и Гуо Ченшин. Компания занимается «оптовой торговлей автомобилями и легкими автотранспортными средствами».

Также семья Примовых владеет стройкомпанией ОсОО «Адыгене Строй» и ОсОО «Синжи Пирим», основной вид деятельности которого «исследования и разработки в области естественных и технических наук, кроме биотехнологии».

Отказ от комментариев и контроль интернета

Несмотря на то, что из-за некоторого бизнеса семьи Примовых люди высказывают недовольство, сам депутат отказался от интервью, когда журналисты задали ему вопросы о разрушении дорог грузовиками. Он заявил журналистам, что «не будет реагировать на такие вопросы».

При этом депутат выступает за то, чтобы информацию в интернете можно было контролировать.

«На сегодняшний день в социальных сетях распространяется очень много неправильной, клеветнической и лживой информации. Нужно препятствовать этому и давать правильную информацию. Вы должны предложить законопроект, по которому можно будет следить или ограничивать такую информацию в социальных сетях так же, как в СМИ», — обращался депутат Улан Примов к заместителю министра юстиции Равшану Абдуллаеву в январе 2018 года.

Тогда Абдуллаев сообщил народному избраннику, что «в этом направлении ведется работа и в скором времени будут внесены [предложения] в части интернет-сайтов».

Спустя два с половиной года Жогорку Кенешем был принят законопроект, который, по сути, будет модерировать информацию в социальных сетях. Законопроект «О манипулировании информацией», инициированный депутатками Гульшат Асылбаевой и Айнурой Осмоновой, предполагает, что госорган будет решать, какая информация правильная, а какая будет подвергнута цензуре.

Примов, наряду с 78 депутатами, проголосовал за принятие этого закона.

Артыков жана Орозова дагы каршы бериптир. pic.twitter.com/lvrPn23Bes — Токтосун Шамбетов (@Tokojan) June 25, 2020

Сейчас законопроект ожидает своего часа — его должен подписать или отклонить президент Сооронбай Жээнбеков. Судя по последнему интервью главы государства, законопроект будет принят, но после его доработки.