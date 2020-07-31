Политическая партия «Республика» всё-таки проведет съезд — но пока неизвестно, пройдет он вживую или онлайн. Лидер партии Мирлан Жеенчороев считает, что до съезда необходимо «изучить эпидемиологическую ситуацию в регионах».

Ранее Жеенчороев говорил, что «Республика» не будет проводить съезд, как это требует ЦИК, для определения списка кандидатов в депутаты. Согласно требованиям комиссии, партии должны провести свои съезды до 20 августа.

Жээнчороев выступал против проведения выборов в депутаты парламента осенью 2020 года.

Он считает «аморальным» предвыборную агитацию при эпидситуации в стране.

«Я не понимаю ЦИК, когда больных было 40-50 человек, они просили перенести выборы в пяти городах и 25 аймаках [в местные кенеши]. А сегодня молчат, когда пандемия охватила всю страну и необходимы чрезвычайные меры», — говорил он.

Парламентские выборы 2020

Выборы в парламент назначены на 4 октября 2020 года. Глава Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова сообщала, что до 24 августа политические партии должны предоставить в ЦИК списки кандидатов и другие необходимые документы. Регистрация партий завершится 3 сентября, а 4 сентября начнётся агитационный период.

Из-за пандемии коронавируса ЦИК запретил проводить массовые мероприятия в агитационный период. Вместо них кандидатам в депутаты парламента увеличат бесплатное эфирное время на телевидении и радио для проведения дебатов и круглых столов, а предвыборная агитация будет проводиться онлайн.

Решение властей о проведении парламентских выборов осенью вызвало общественный резонанс. Многие считают, что нужно перенаправить деньги, выделенные на выборы, на покупку лекарств, СИЗов для врачей и аппаратов, необходимых в борьбе с пандемией COVID-19.

За перенос выборов выступали активисты, некоторые партии и депутаты. Однако в интервью «Биринчи радио» президент Сооронбай Жээнбеков сообщил, что выборы не будут переносить.

Все расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов, покрывают средства из госбюджета.

Изначально на проведение выборов планировалось выделить 732 миллиона сомов. Однако позже ЦИК сообщил, что провёл «оптимизацию расходов на проведение выборов» и снизил затраты до 446 миллионов 900 тысяч сомов.

В ЦИК сообщили, что 60 миллионов сомов выделят на обеспечение санитарно-эпидемиологических норм.