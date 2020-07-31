Правительство Кыргызстана сообщило об увеличении компенсационных выплат медработникам, которые работают в «красных зонах». По словам вице-премьер-министра Аиды Исмаиловой, сумма компенсаций выросла в 4 раза по сравнению с предыдущими месяцами.

«Из бюджета на компенсационные выплаты за июль медработникам выделили более 450 млн сомов. Теперь эта сумма увеличится почти в четыре раза. Стационаров стало больше и медиков на этот раз мы привлекли больше», — сказала Исмаилова.

Из-за резкого увеличения числа зараженных коронавирусом и больных с пневмонией, врачи Кыргызстана вынуждены работать на износ. Они лечат пациентов не только в больницах, но и в стационарах, которые развернули из-за нехватки мест.

Согласно алгоритму минздрава, медработник должен работать в «красной зоне» 15 дней, после чего его отправляют в обсервацию.

Однако теперь, по словам Исмаиловой, врачи будут работать дольше, если захотят.

«В зависимости от своего состояния, медработник может увеличить дни работы по своему желанию», — сказала она.

По словам Исмаиловой, правительство разделило на 4 категории медработников, которым увеличили компенсации.

Медработники, работающие в казарменном положении. Это медики, которые трудятся в инфекционных отделениях, реанимации, вирусологической лаборатории, обсерваторе, мобильных бригадах.

Врачи за один рабочий день будут получать 3000 сом, раньше получали — 2300 сомов;

Средний медперсонал за один рабочий день будет получать 2500 сом, раньше получали — 2000 сомов;

Младший медперсонал за один рабочий день будет получать 2200 сом, раньше получали — 1800 сомов.

Также пересмотрели период нахождения медработников в обсервации. Медики после выхода из «красной зоны» должны находиться в обсервации 7 дней, раньше они находились там 14 дней. За каждый день в обсервации им выплачивается по 900 сомов.

Медработники, работающие в очагах, но в обычном режиме.

Врачам теперь будут выплачивать за один час по 130 сомов. Раньше выплачивали по 100 сомов;

Средний медперсонал за час будет получать 120 сомов. Раньше получали по 90 сомов;

Младший медперсонал за час будет получать 100 сомов. Раньше получали по 80 сомов.

Сотрудники скорой помощи

Теперь врачам скорой будет выплачиваться 750 сомов за перевозку каждого инфицированного COVID-19 человека, раньше было 600 сомов;

Средний медперсонал за перевозку теперь будет получать 600 вместо 500 сомов;

Младший медперсонал за перевозку будет получать 500 вместо 400 сомов.

Работники моргов

Также правительство решило увеличить выплаты и работникам морга, оценивая их работу, «как работу в очаговой зоне».

Врачи за вскрытие одного инфицированного теперь будут получать 1250 сомов, раньше получали 1000 сомов;

За подготовку тела к погребению среднему и младшему медперсоналу будет начисляться за одного умершего по 130 сомов.

Также правительство обещало выплачивать компенсации в размере 200 тысяч сомов медработникам, которые заразились коронавирусом во время работы. Семьи погибших медработников с СOVID-19 имеют право получить от государства 1 млн сом. Но перед тем, как выплатить компенсацию, специальная комиссия при министерстве будет тщательно проверять каждый случай.

За время пандемии COVID-19 подтвердили у 2 768 медиков, кроме того Минздрав подтвердил смерть 73 медработников, у которых был диагностирован коронавирус.