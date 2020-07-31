Обновлено в 13:35.
Советник полномочного представителя правительства в Таласской области Марслатбек Шералиев стал участником ДТП 30 июля.
Пресс-служба ГУОБДД сообщила, что примерно в половине шестого вечера в селе Кок-Токой Таласского района 53-летний Шералиев за рулем «Тойоты Фораннер» сбил на обочине дороги 26-летнего велосипедиста. После наезда на велосипедиста, автомобиль врезался в припаркованный грузовик «Мерседес Гигант».
Велосипедист был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии и позже скончался.
В УВД Таласской области также сообщили, что Шералиева после аварии проверили на употребление спиртных напитков – он был пьян. Его водворили в ИВС Таласа.
«На месте работает следственно-оперативная группа», – отметили в ГУОБДД.
Шералиев Марслатбек — подполковник запаса Службы национальной безопасности (ныне ГКНБ). В 2017 году он был назначен советником полпреда правительства в Таласской области Марата Мураталиева.
После происшествия пресс-секретарь полпреда правительства в Таласской области Бакай Садыров сообщил изданию «Turmush», что Марслатбек Шералиев официально не является советником полпреда.
«В СМИ выходит неверная информация. У нас нет штата советника полпреда в области. Он приходил как помощник на общественных началах. У нас в полпредстве есть только 33 штата», – сказал Садыров.