Обновлено в 13:35.

Советник полномочного представителя правительства в Таласской области Марслатбек Шералиев стал участником ДТП 30 июля.

Пресс-служба ГУОБДД сообщила, что примерно в половине шестого вечера в селе Кок-Токой Таласского района 53-летний Шералиев за рулем «Тойоты Фораннер» сбил на обочине дороги 26-летнего велосипедиста. После наезда на велосипедиста, автомобиль врезался в припаркованный грузовик «Мерседес Гигант».

Велосипедист был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии и позже скончался.

В УВД Таласской области также сообщили, что Шералиева после аварии проверили на употребление спиртных напитков – он был пьян. Его водворили в ИВС Таласа.

«На месте работает следственно-оперативная группа», – отметили в ГУОБДД.

Шералиев Марслатбек — подполковник запаса Службы национальной безопасности (ныне ГКНБ). В 2017 году он был назначен советником полпреда правительства в Таласской области Марата Мураталиева.

После происшествия пресс-секретарь полпреда правительства в Таласской области Бакай Садыров сообщил изданию «Turmush», что Марслатбек Шералиев официально не является советником полпреда.

«В СМИ выходит неверная информация. У нас нет штата советника полпреда в области. Он приходил как помощник на общественных началах. У нас в полпредстве есть только 33 штата», – сказал Садыров.