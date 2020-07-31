Правозащитница Толекан Исмаилова сообщила «Клоопу», что утром 31 июля дети Азимжана Аскарова встретили тело отца на кыргызско-узбекской границе. Семья и правозащитники ждали пять дней прежде, чем консульская служба Кыргызстана разрешит вывезти покойного из страны.

«Мы всю ночь не спали, были на связи [с сопровождающими тело], как они там едут и тд. Мои коллеги боялись, что по дороге могут разные люди напасть или на границе ждать. Утром где-то в 8 часов на границе в “Достуке” с Аскаровым попрощались его друзья, адвокаты из Оша, журналисты. В Узбекистане его ждали дети, очень серьезные и сильные правозащитники», — рассказала Исмаилова.

Консульская служба МИДа дала разрешение на вывоз тела Аскарова вечером 30 июля. Пресс-секретарь МИДа Улан Дыйканбаев подтвердил информагентству 24.kg информацию о решении ведомства.

«В соответствии с обращением семьи Азимжана Аскарова проведены консультации с узбекской стороной, по итогам которых достигнуто понимание удовлетворить просьбу родственников с обязательным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм», — сказал он.

Исмаилова поблагодарила консульство Узбекистана в Кыргызстане, «которое наблюдало за процессом сопровождения» и всех местных чиновников, которые «все-таки решили» этот вопрос.

«Оказывается, это на самом высоком уровне решалось, были межправительственные переговоры. Лично хочу сказать спасибо Чынгызу Айдарбекову и экс-омбудсмену Турсунбеку Акуну, который внутри консульства объяснял, что такое права человека, кто такие правозащитники, и что последнее завещание Аскарова надо выполнить», — сказала правозащитница.

Пять суток ожидания

Еще утром 30 июля Исмаилова сообщала, что кыргызские власти не решили вопрос с отправкой тела Аскарова в Узбекистан.

«Мы уже пять суток днем и ночью ждем разрешения. Замучились уже. […] Хадича [вдова Аскарова] плохо себя чувствует, тело в морге, документы все оформлены, и машина — все. А консульство молчит. Говорят, процедуры идут, согласовывают с руководством», — сказала ранее правозащитница «Клоопу».

По словам Исмаиловой, загвоздка состояла в том, что у Аскарова и его жены кыргызское гражданство, в то время как у их детей — узбекское.

«В последнем завещании он просил, чтобы его похоронили в Ташкенте, потому что все родственники в Ферганской долине. Они учились в Ташкенте, сама Хадича из Ташкента. Старший сын Шерзод написал письмо сразу после смерти отца в кыргызское посольство в Узбекистане. Они ему сказали подождать, пока отправят ноту в МИД Кыргызстана», — рассказала Исмаилова.

Она сообщила 29 июля Азаттыку, что посольство Узбекистана «с первого дня заявило супруге Аскарова о готовности выделить реанимобиль для перевозки тела и сопровождать его после пересечения границы».

«Дело Аскарова будет жить»

Исмаилова сообщила, что после получения тела покойного 26 июля правозащитники «Бир Дуйно — Кыргызстан» оформили у нотариуса доверенность от супруги Аскарова на продолжение судебных исков.

«Он умер физически, но его дело будет жить. Мы, правозащитники, продолжим борьбу за свободу и справедливость. Самое главное — борьбу против безнаказанности, чтобы все чиновники, совершившие преступления, были наказаны. Очень много работы. Конечно, было очень обидно, что все-таки он не увидел справедливости в Кыргызстане», — считает правозащитница.

По ее мнению, несмотря на отбывание пожизненного срока, Азимжан Аскаров «был и остался свободным человеков».

Смерть Азимжана Аскарова

Отбывавший пожизненное заключение правозащитник скончался 25 июля в больнице 47 колонии, куда был этапирован накануне для медосмотра.

Его адвокат Валерьян Вахитов и правозащитные организации неоднократно заявляли об ухудшении здоровья Аскарова и требовали освободить его по «гуманным соображениям».

По словам Вахитова, на последней встрече Аскаров был не в состоянии самостоятельно ходить, его привели, поддерживая, охранники колонии. Вместе с этим правозащитник потерял вес и, поскольку он почти не мог есть, ему делали инъекции глюкозы.

Вахитов также заметил, что его подзащитный выглядел бледным, у него был кашель. Фельдшер колонии сообщил адвокату, что Аскаров на тот момент болел уже около 10 дней.

Правозащитница Толекан Исмаилова обнародовала 28 июля результаты вскрытия тела покойного. В медицинском заключении говорится, что причиной смерти Аскарова стала стала острая дыхательная недостаточность, которая развилась на фоне двусторонней тотальной пневмонии.

Все это время Госслужба исполнения наказаний отрицала, что правозащитник нуждается в медпомощи и говорила, что «все под контролем». После смерти Аскарова ГСИН сделала заявление, что у правозащитника была пневмония, а сам он категорически отказывался лечиться в стационаре.

По версии ГСИН, несмотря на отказы правозащитника, сотрудники службы перевели его в стационар 47 колонии, где Аскаров якобы «сорвал с себя маску кислородного концентратора в результате чего скончался».

ГСИН выдал тело Аскарова его родственникам 27 июля. Тогда адвокат умершего правозащитника Вахитов сообщил Kaktus.Media-Osh о том, что родственники боятся хоронить его в Кыргызстане, потому что «опасаются вандализма».

Две крупные международные организации — Европейский союз и Комитет ООН по правам человека — обратились к властям Кыргызстана с просьбой расследовать обстоятельства смерти правозащитника.

Кто такой Аскаров?

Азимжан Аскаров — правозащитник с юга Кыргызстана, который был известен своими расследованиями пыток со стороны милиции.

Его задержали 15 июня 2010 года во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана — правозащитника обвинили в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве милиционера».

15 сентября 2010 года суд приговорил Аскарова к пожизненному заключению, но он не признал своей вины.

В 2016 году Комитет ООН по правам человека признал, что Аскаров подвергался пыткам в колонии и потребовал, чтобы власти Кыргызстана аннулировали приговор в отношении Аскарова и немедленно выпустили его из-под стражи, однако этого так и не произошло.