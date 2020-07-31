Пока Кыргызстан пытается справиться с пандемией коронавируса, кыргызстанцев все чаще вызывают на допросы после критики, озвученной в адрес президента Сооронбая Жээнбекова из-за неэффективной работы по борьбе с COVID-19.

Только за июль появилось несколько видео, на которых кыргызстанцы извиняются перед президентом, а пользователи соцсетей стали жаловаться на взломы и удаление постов о главе государства. Некоторых по телефону предупреждают о том, что им лучше удалить посты с критикой, другим наносят визиты, а третьих и вовсе вызывают на допросы по неизвестной причине — но всегда после шутки или критики в адрес президента.

На фоне всего этого президент Сооронбай Жээнбеков открыто заявил о поддержке законопроекта «О манипуляции информацией», который можно использовать для цензуры в интернете.

Рассказываем, как кыргызстанцам не дают высказываться, если их критика касается президента. Хотя преследовать за мнение незаконно.

Не шути и не допрошен будешь

Предыдущий президент Алмазбек Атамбаев в последние годы правления регулярно судился со СМИ, допрашивались и запугивались и граждане, просто написавшие в соцсетях критику в адрес Атамбаева.

Сооронбай Жээнбеков в начале своего президентства пытался максимально далеко отойти от образа своего предшественника — хотя будучи кандидатом в президенты тоже судился со СМИ, но став главой государства отозвал свои претензии.

Тем не менее, уже в 2019 году, после двух лет правления Жээнбекова, на допрос вызвали дизайнера Никиту Тарасенко.

Объектом интереса правоохранительных органов Тарасенко стал после мема про Жээнбекова и влиятельный клан Матраимовых. Тогда правоохранительные органы и сами не очень понимали, зачем беседуют с дизайнером.

Тем не менее, ГКНБ сообщил, что Тарасенко «оскорбил религиозные чувства мусульман» — но спецслужба не пояснила, в каких именно постах дизайнер это сделал.

И вот снова, уже в июле 2020 года, мемы привлекли внимание спецслужбы.

Так на допрос вызвали комика Назгуль Алымкулову. До допроса она опубликовала юмористической дипфейк-видео, где лицо известного рэпера заменили лицом президента Сооронбая Жээнбекова.

Информации о точной причине допроса Алымкуловой в повестке не было — а после допросов кыргызстанцам не разрешают говорить о причине интереса спецслужбы. Тем не менее, со страницы девушки пропало не только видео с президентом, но и все записи, связанные с допросом в ГКНБ.

На допрос в МВД вызывали и администратора паблика «Меместан» Аргена Бактыбек уулу.

В паблике публикуются мемы на социально-актуальные темы. Причиной допроса назвали «распространяемую информацию, унижающую власть». Что именно милиционеры посчитали «унижением власти» — неизвестно.

Фото: Steve Long

Цензура боли

Если шутки про главу государства удаляют, то за критику приходится извиняться.

Так, недавно в сети появилось видео — на нем разгневанная мигрантка, потерявшая мать и не имеющая возможности прилететь на похороны из России, довольно жестко высказывается в адрес президента. Потрясенная горем женщина говорит, что президент не справляется со своей работой и должен уйти.

«Сооронбай Шарипович, не стыдно тебе. Ты не можешь сделать один рейс каждый день? Сколько людей сейчас страдают. Ты не можешь обеспечивать ни свое государство, ни себя. […] Сооронбай Шарипович, подумай. Если не умеешь работать уходи. Дай другим, умевшим работать. Стыд! Не можешь сохранить свой народ», — сказала женщина.

Спустя некоторое время появилось новое видео с ней — в нем она рыдает, говорит, что мать уже не вернуть и она не контролировала свои высказывания. Женщина просит у президента прощения и называет его «ханом от бога». Она извиняется и говорит, что не думала, что ее критику опубликуют в интернете.

«Если успела бы на похороны мамы, эти слова не вышли бы из уст моих. Сооронбай Шарипович, ты наш хан от бога, прости. Мама теперь не вернется. Хана никто не оскорблял и не материл!» — плачет женщина.

Неизвестно, связаны ли ее извинения с давлением со стороны спецслужб. Но в другом похожем случае правоохранительные органы требовали извинений от мужчины.

В видеоролике, который уже недоступен в сети, мужчина назвал Жээнбекова худшим президентом из всех. Причиной критики стала неэффективная борьба с пандемией.

«Неуважаемый Сооронбай Шарипович, или просто Соке, давай розовые очки снимай. […] Ты посмотри, что творится в здравоохранении. В этой ситуации, во всех смертях, как народ сейчас мучается, виноваты вы. 20 тысяч мигрантов заехали в Кыргызстан с начала пандемии, вы их не изолировали, просто распустили по стране распространять вирус. Еще кого-то вините, форточку ищите, но народ все видит, виноваты вы», — сказал он.

Критиком власти оказался кыргызстанец Эльдияр Жолдошев. По словам Жолдошева, его вызывали в ГУВД Бишкека и МВД, чтобы он принес публичные извинения на камеру, на что он ответил отказом.

В пресс-службе МВД подтвердили «Клоопу», что Жолдошева действительно вызывали на допрос. Проводится лингвистическая экспертиза видео, а все материалы зарегистрированы в ЕРПП по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)».

Фото: Andre Gaulin

Даже не думайте об импичменте

Кыргызстанцы инициировали петицию за импичмент Сооронбая Жээнбекова и сразу после этого сайт Change.org заблокировали в республике. При этом все суды отрицают, что принимали решение о его блокировке, а представительница центра поддержки пользователей сайта Change.org сообщила «Клоопу», что со стороны платформы технических проблем с предоставлением доступа Кыргызстану нет.

Запугивать стали и тех, кто посмел поделиться петицией на своей странице в соцсетях.

Об излишнем интересе со стороны правоохранительных органов рассказали и участники группы «За импичмент Жээнбекова».

К одной из пользовательниц дважды пришла милиция из-за публикаций в группе.

«Они сказали, что нельзя так писать, и тем более вкладывать такие посты о президенте. Это все запрещается. Я вроде им сказала – вы сами знаете, что творится со страной и народом. Какая обстановка в стране», – рассказала она.

Другая пользовательница рассказала, что к ней пришли из МВД за «антиправительственные посты в соцсетях» и потребовали их удалить. Она отметила, что милиционеры не представились и не показали документы, так как их визит считается «неофициальным».

«Ждут до конца дня, на вопрос: “Если не удалить?” сказали, что придут уже другие люди с официальными бумажками. На вопрос: “Большой ли у них список?” сказали, что да, большой, и пошли к другим “предупреждать”. На вопрос: “Это все в преддверии выборов делается?”, сказали, что “видимо, да”», – написала она.

После поста о митинге за импичмент президенту на допрос вызвали бывшего посла в Южной Корее Кылычбека Султана. После допроса Султан сообщил, что ему пытаются «навязать» статью «насильственный захват власти». Однако ГКНБ утверждает, что экс-посла вызывали по другому делу, которое связано с возможным злоупотреблением должностным положением, когда Кылычбек Султан работал послом в Корее.

В кыргызстане петиции юридически бессильны и с их помощью импичмента не добиться. Чтобы президента отрешить от должности за это должно проголосовать большинство депутатов парламента — не менее двух третей от общего числа. Инициатива должна исходить от одной трети депутатов. И даже этого может быть недостаточно — процедура объявления импичмента довольно трудоемкая.

«Ваш пароль хотят поменять»

Одной из сборщиц подписей за отрешение Сооронбая Жээнбекова от поста главы государства была журналистка Раушан Айткулова. Она также подала заявление в Генпрокуратуру и парламент с требованием привлечь к уголовной ответственности президента, премьер-министра, экс-премьера и других членов кабмина за бездействие во время пандемии.

27 июля она столкнулась с тем, что не может войти на свою страницу в фейсбуке — очевидно, что ее взломали. И это далеко не первый взлом соцсетей тех, кто критикует власть или сомневается в достоверности фактов в речи президента.

Один из таких случаев произошел с активистом Урматом Джаныбаевым. 10 июля он на своей странице в фейсбук рассказал, что его аккаунт пытались взломать неизвестные. Также были взломаны страницы активистов Назуль Тюменбаевой и Сыймыка Жапыкеева.

«Всеми правдами-неправдами удалось восстановить пароль и после этого пост, который был посвящён рейтингу Жээнбекова на ютубе, был удалён, и моя почта была заменена на svetlakovurij716gmail.com. До этого страницу Назуль Тюменбаевой таким же образом взломали и удалили ее видео. Страницу Сыймыка Жапыкеева до этого вообще полностью удалили с десятками тысяч подписчиков», — рассказал Джаныбаев.

Одна из пользовательниц соцсетей рассказала, что ее пытались взломать 9 июля после поста с критикой выступления президента. В том выступлении глава государства утверждал, что правительство отчитывается о том, на что тратит гранты, говорил, что ситуация под его контролем, а также сказал, что во время пандемии «умерли десятки» кыргызстанцев — на тот момент умерли более 400 человек с коронавирусом и пневмонией.

Девушка предотвратила взлом, но после этого ей домой позвонили из правоохранительных органов и настоятельно попросили удалить пост.

Упомянутая речь президента была подвергнута большой критике в соцсетях — опубликованное видео собрало больше четырех тысяч дизлайков.

Позже пресс-служба президента удалила видео и перезалила его, использовав функцию «ограничение для детей», которая не позволяет комментировать контент и видеть количество лайков и дизлайков под видео.

«В связи с тем, что под видео наблюдалось большое количество деструктивных комментариев, в том числе направленных на разжигание межрегиональной розни, оскорбляющих честь и достоинство человека, большинство из которых было написано с фейковых аккаунтов, было принято решение удалить видео и загрузить его заново без функции комментирования», — сообщила руководительница пресс-службы аппарата президента Наргиза Мансурова.

Что говорят юристы

Юристы из Общественного фонда «Института Медиа Полиси» придерживаются четкой позиции, что вызовы на допросы граждан за критику власти незаконны и ограничивают их права.

«Конституция Кыргызстана гарантирует каждому человеку право на свободу слова и мнения. Вмешательство в это право допустимо, только если оно преследует конкретные прописанные в основном законе цели: защита национальной безопасности, общественного порядка, общественного здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц», — поясняют в организации.

Вместе с этим в организации отмечают, что критика власти – это не преступление, и такие органы, как МВД и ГКНБ, не компетентны в этом вопросе.

«Институт Медиа Полиси» также подготовил для граждан специальные рекомендации о том, что нужно знать и делать в случае, если вас вызвали на допрос. Посмотреть и скачать рекомендации вы можете здесь.

Юристы также отмечают, что критика власти не нарушает общественный порядок и не подвергает опасности национальную безопасность.

«Критикуя действия власти, человек реализует свое конституционное право на выражение мнения. А власть, в свою очередь, должна предпринимать необходимые меры по устранению допущенных ошибок», — сообщили в организации.

В МВД же считают, что в их обязанности входит давать правовую оценку, когда граждане распространяют ложную и недостоверную информацию. Об этом интервью изданию «Азаттык» сказал глава пресс-службы МВД Бакыт Сейитов.

При этом он добавил, что людей не вызывают из-за того, что они говорят или пишут в сети.

«Потому что помимо критики президента или атрибутов государства мы должны различать случаи, когда высказываются оскорбления, нападки и другие высказывания, и действия, подрывающие государственность», — сказал Сейитов. Как оскорбление или «нападки» подрывают государственность, он не объяснил.

При этом в интервью Сейитов не сказал, на каких законах основываются подобного рода обязанности сотрудников МВД.

По 31 статье Конституции каждый имеет право на свободу мысли и мнения, свободу слова и печати. Никто не может быть принужден к выражению своего мнения или отказу от него.

По статье 33, никто не может быть подвергнут уголовному наказанию за распространение информации, порочащей или унижающей честь и достоинство личности.

По статье 34 каждый имеет право на свободу мирных собраний. Не допускается запрет и ограничение проведения мирного собрания.

Но в Конституции нет статьи, которая говорила бы, что президента нельзя критиковать. А Конституция — главный закон страны.