Минздрав сообщил о смерти еще 14 человек за минувшие сутки.

Четыре из них умерли в Иссык-Кульской области — там в последнее время растет число заражений. Три человека скончались в Чуйской области, по два — в Бишкеке и Ошской области. По одному человеку не стало в Оше, Баткенской и Нарынской областях.

К концу июля число ежедневно фиксируемых смертей пациентов с COVID-19 заметно уменьшилось — в середине месяца ежедневно сообщали о порядка 70 погибших.

30 июля в Кыргызстане провели траур по умерших за время пандемии — за почти пять месяцев умерли как минимум 1 378 человек. Эту цифру сообщает Минздрав. Более 70 из них, по оценке того же Минздрава — это медики.